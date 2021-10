Mónica Castellanos, psicología salmantina: “La incertidumbre y el ruido ensordecedor del volcán generan ansiedad y agotamiento”

El volcán de La Palma ha cumplido más de tres semanas consecutivas con ríos de lava que ya han asolado cientos de hectáreas. Desde que se iniciaron los desalojos y comenzaron las necesidades básicas en la población canaria, Cruz Roja se desplegó en todas las zonas conflictivas para desplegar todo su arco humanitario. Sin embargo, 21 días después, ¿quién cuida a los equipos de cuidadores?

La psicóloga salmantina especialista en la gestión de catástrofes integrada en el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE), Mónica Castellanos, se desplazó a la isla canaria para atender tanto a los trabajadores de la organización como a los voluntarios. “La incertidumbre es agotadora. El no saber cuánto van a durar las erupciones es lo que más desgasta”, describe sobre las sensaciones que encontró en La Palma. Así, señala características concretas que no se encuentran en otras catástrofes: “Se encuentran en un estado de alerta permanente e incertidumbre que genera ansiedad. Además el ruido ensordecedor del volcán no permite desconectar con lo que hay síntomas que se repiten como la ansiedad y el insomnio que producen a su vez agotamiento. He estado cuatro días y es imposible no ser consciente que el volcán sigue ahí”.

Castellanos ha dirigido varias sesiones grupales con el objetivo de aportar un espacio a los trabajadores y a los voluntarios. El punto central ha estado en el ‘fuerte’ desde el que se coordina toda la actividad de Cruz Roja pero también se ha desplazado a los diferentes puntos donde trabaja la ONG, más próximos al volcán. Los trabajadores han estado sometidos al “dolor y la impotencia” sin un espacio para ellos mismos y superar el agotamiento mental. Así les ha trasladado claves del autocuidado emocional y la necesidad de que se expresen para que puedan continuar ayudando.

Una de las situaciones que más le ha sorprendido son aquellos colaboradores que, a pesar de haberlo perdido todo, siguen colaborando en las labores de primera necesidad en La Palma. “Hay voluntarios que están afectados directamente porque han perdido todo o parte de sus hogares y propiedades. A pesar de todo ello, lo están dando todo para ayudar”, reconoce.

Aunque no ha trabajado directamente sobre la población afectada, sí ha conocido los testimonios de sus compañeros que le muestran dos tipos de afectaciones de las víctimas: por un lado las personas que son conscientes de que lo han perdido todo desde el primer momento, pero otro perfil muy importante es aquellos que todavía no se creen que haya pasado y se encuentren en un proceso de asimilación. Tras las primeras labores de alojamiento, confinamientos, reagrupaciones familiares, Castellanos señala que sigue siendo importante la labor de la organización humanitaria para prestar una asistencia social y psicológica a los afectados.