Moisés Martín Anaya (cirujano plástico): “La cirugía estética no es algo banal, en muchos casos mejora la autoestima”

La cirugía estética es una cirugía electiva. Quiere decirse que no es necesaria, que cuando alguien entra en un quirófano para aumentarse una talla de pecho o a quitarse las bolsas de los ojos, no lo hace empujado por una enfermedad, sino por su propia voluntad. “No son, para nada, motivos banales en la mayoría de los casos, porque en muchos de ellos entra también en juego una mejora sustancial de la autoestima”, explica el doctor Moisés Martín Anaya, cirujano salmantino de dilatada experiencia tanto en quirófano, como en trato humano y cercano con sus pacientes. Quizá, por este motivo, por las implicaciones personales que conllevan, la cirugía estética resiste a día de hoy frente a la covid-19.

Treinta años de ejercicio profesional. ¿Los dos años más difíciles han sido estos dos últimos?

Llevo desde los 25 años con un bisturí en la mano y aquí sigo, con 56 ejerciendo la profesión que elegí... 31 años de servicio al paciente. El verdadero veneno que te inocula la medicina es la vocación de servicio, de ayuda al paciente, que es el fin único de la medicina, seas internista, pediatra, radiólogo,... o cirujano plástico. La especialización y la tecnología no nos puede alejar del paciente. La comunicación y el acompañamiento son una terapia de primer orden. A nivel general como sociedad estos dos años están siendo muy complicados, hemos ejercido nuestra profesión en su sentido mas amplio, dejando a un lado nuestra especialización, y aportando ayuda y confianza a nuestro entorno

¿La cirugía estética es resistente al virus?

Las cirugías relacionadas con el embellecimiento corporal o la eliminación de algún defecto estético recuperaron su normalidad a mediados de 2020, cuando los hospitales empezaron a reprogramar de nuevo las cirugías electivas. La incertidumbre inicial y la aplicación de protocolos presidieron los primeros meses. Hoy en día tenemos automatismos suficientes para trabajar en rangos de seguridad semejantes a antes de la pandemia, aunque los esfuerzos para alcanzarlos por supuesto que son mayores.

Incluso se escribió en los medios de comunicación que finalizado el confinamiento se disparó la demanda. ¿Es así?

Las primeras semanas aumentaron de forma notable las primeras consultas, es decir, aquellas en las que por primera vez el paciente expone sus deseos al cirujano plástico y ambos valoran la posibilidades de realizar una intervención quirúrgica de un tipo u otro. Posterior mente el teletrabajo y la limitación de ocio y viajes de pacientes y del cirujano hicieron el resto. El teletrabajo dio una oportunidad a muchas personas de tener unos días postoperatorios mas tranquilos en su casa, sin tener que tomarse unos días libres para la cirugía. La limitación de viajes y de salidas aumentaron las fechas disponibles, y desde luego por parte de los cirujanos en general, y por mi parte en particular, mi vida estos dos largos años ha sido dedicado a estar a casa yen el trabajo. Refugiarse en el trabajo ha sido la mejor manera de hacer frente psicológicamente a este drama social. Desde luego estos han sido los años que mas días puedo haber pasado en el quirófano.

¿Qué es una cirugía estética?

Somos cirujanos plásticos. Reconstruimos extremidades, reparamos tejidos, atendemos grandes quemados... Y todo con un sentido funcional, y desde luego estético. Cuando la función no esta afectada y el tejido es sano es cuando lo denomináis cirugía estética, pero estética es todo y como acto médico que es, va encaminado a mantener, promover o restablecer la salud, la armonía, el equilibrio del cuerpo y de la mente. Es en este ámbito donde mi especialidad brilla y se pone en valor.

¿Qué hay de la cirugía estética realizada por cirujanos plásticos?

La ley de especialidades en España es ambigua. El título de Medicina y Cirugía habilita a cualquier licenciado a realizar una liposucción, le capacita legalmente. Pero la ética profesional nos debe impedir realizar una técnica después de un curso de un fin de semana y sin experiencia. Y eso está ocurriendo no ahora, sino desde hace muchos años. Como asociación de cirujanos plásticos lideramos la presentación de una proposición no de ley para mejorar la ley de especialidades que defendiera de verdad el bien supremo que es la salud de los pacientes, pero desgraciadamente lleva años hibernando en manos de los políticos.

¿Cómo ve las previsiones para el futuro?

Interpreto la pregunta en clave general. Me veo incapaz de pensar en previsiones sobre mi trabajo particular y mi especialidad. Puede que estemos viviendo los últimos meses de este drama. Pero el control del coronavirus tiene que ser global, también en los países no desarrollados, del mismo modo que la vacunación debe llegar a todos los continentes. Solo así nos podremos sentir seguros. Es importante que seamos solidarios y responsables en nuestra actitud diaria los unos con los otros, y que el impacto económico que ha supuesto para muchas familias esta pandemia pueda ser superado lo mas pronto posible con la ayuda de todos.

Contenido patrocinado por Dr. Moisés Martín Anaya