Mitadiel: “Una mentira repetida mil veces no es una verdad. Lo repetiré: No cerramos consultorios”

El gerente regional de Salud, Manuel Mitadiel, ha inaugurado este jueves en la Hospedería Fonseca el congreso nacional de farmacéuticos de Atención Primaria. Tras destacar el papel “fundamental” de estos profesionales que trabajan codo con codo con los centros de salud, ha insistido en que el proyecto piloto para la reordenación de Atención Primaria en Aliste no se va a extender a todos los territorios.

“La experiencia piloto es en Aliste y como otras muchas cosas cuesta dinero y de dinero estamos bastante mal. Solo vamos a actuar en las zonas donde haya problemas importantes”, ha explicado para recordar que no habrá cierre de consultorios. “Una mentira aunque se repita mil veces sigue siendo mentira, pero lo repito: No cerramos ningún consultorio y aprovecho para desmentir otra mentira no sustituimos médicos por enfermeras”.