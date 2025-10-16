«La mirada humanista es el hilo que une mis artículos periodísticos» El escritor José Luis Puerto recopila una selección de sus articulos en prensa escritos con la voluntad de dar sentido a la actualidad

En el libro que presenta esta tarde en la sala de la Palabra del Liceo (20 h.), el reconocido poeta, ensayista etnógrafo y Premio Castilla y León de las Letras reúne una selección de artículos periodísticos de opinión publicados en distintos medios, en los que esboza un intento de cartografiar la actualidad y el presente.

«Iluminar los días» reúne una selección de artículos de prensa. ¿Cómo nació la idea de convertir esos textos periodísticos en un libro y qué criterio ha guiado su selección?

—Los artículos, en la medida en que son fruto del acontecer de la actualidad y que se ven publicando de modo periódico, cuando pasa su momento, corren el peligro de la dispersión. De ahí la conveniencia de reunirlos, para que estén a disposición de los lectores, pues juntos arrojan un dibujo de un momento determinado en que fueron escritos. Yo me planteé ya hace años realizar una selección de ellos, por estos motivos.

El título sugiere una mirada esperanzada o clarificadora sobre la vida cotidiana. ¿Qué significa para usted «iluminar los días»? ¿Hay actualmente mucha necesidad de luz?

—Tenemos siempre necesidad de luz, de clarificar lo que vivimos, para otorgarle el sentido que tiene. De ahí nace el espíritu ilustrado europeo. De ahí la mirada humanista, tan necesaria, porque crea cosmos, frente a tantos caos como vivimos. Y tal mirada es la que preside siempre mis artículos periodísticos.

En estos artículos, reflexiona sobre la cultura popular, la naturaleza, la memoria o la educación. ¿Qué hilo diría que une todos esos temas?

—El hilo que reúne todos esos temas es el del humanismo, como la máxima creación europea en el ámbito de la cultura. Hilo humanista que es siempre un hilo civilizador, presidido siempre por ese lema de que nada de lo humano nos puede resultar ajeno. Por ello, la variedad de campos y de aspectos de mis artículos.

Los lectores descubren en su prosa una dimensión poética, incluso en los textos de prensa. ¿En qué medida cree que su escritura periodística es una prolongación de su poesía?

—Los mejores artículos de prensa tanto en España como en Europa están creados por escritores; los ejemplos son innumerables; entre nosotros, podemos citar a Unamuno, Azorín, Ortega y Gasset, Pérez de Ayala… No es extraño que en los míos aparezca tal dimensión poética, pues hay siempre en ellos una mirada cordial y comprensiva del ser humano, de la sociedad y del mundo, al tiempo que una mirada crítica.

¿Qué papel cree que debe desempeñar hoy la palabra —en la prensa, en la literatura, en la vida pública— en una sociedad tan ruidosa y acelerada como la actual?

—La palabra ha de desempeñar siempre un papel de concordia, de entendimiento, de comprensión de la realidad y del ser humano. Así como también un papel apaciguador, frente a tanto ruido y a tanto vértigo que pierden a la sociedad en que vivimos.

Como poeta y etnógrafo, ha sabido tender puentes entre el conocimiento científico de la cultura tradicional y la expresión lírica. ¿Cómo dialogan en usted la poesía y la etnología?

—Poesía y etnografía dialogan siempre muy bien. Mucho de lo que el ser humano realiza está presidido por lo que María Zambrano llamaba la razón poética: ritos, labores, ceremonias, celebraciones… son, si se quiere, poetizaciones de ese estar el ser humano en el mundo, presidido siempre por un sentido de comunidad y de apoyo mutuo.

En una época marcada por la uniformidad cultural, ¿qué valor tiene preservar la memoria oral, los ritos y las palabras del mundo rural?

—Tiene todo su valor y una gran importancia, ya que la memoria oral y los ritos son expresiones de nuestro estar en el mundo, de nuestro paso por el mundo. Fijan la memoria. Y el ser humano es un ser de conciencia y de memoria, que se han de mantener, para sostener esa humanización que nos da sentido.