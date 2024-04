Una mirada a las culturas indígenas del río Xingú

Salamanca— La muestra «Kuarup en la aldea Yapiuku – Etnia Mehinako» propone una aproximación gráfica a la vida, las costumbres y las creencias de las comunidades indígenas que viven en las orillas del Xingú (Brasil).

Al recorrer estas fotografías nos vemos transportados a un viaje único, donde cada imagen nos desafía a reflexionar sobre la importancia de que perseveren las tradiciones y a valorar las culturas indígenas. Es una invitación a ampliar nuestra comprensión del mundo, y reconocer la belleza y la diversidad de las voces que reverberan en las orillas del río Xingú, explicó el periodista brasileño Alekson Lacerda, autor de la exposición que acoge el Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca y que se podrá contemplar hasta el 7 de junio.

Lacerda pasó varios días viviendo con los Mehinako, acompañando el Kuarup, el funeral que se celebra un año después de la muerte y uno de los rituales más importantes de las comunidades indígenas del río Xingú. «En estas imágenes se dan a conocer sus tradiciones. He querido transmitir un poco de cada historia que he vivido. Me interesa el retrato de las personas, especialmente sus miradas», señaló.

Alekson Lacerda, autor de la exposición.

La muestra, que forma parte del programa de Residencia Artística de Fotografía 2024 del Centro de Estudios Brasileños , refleja una jornada donde cada imagen cuenta una historia emocionante sobre la vida. El artista reconoció que «ha sido una experiencia increíble. Me acuerdo de los sonidos, de la conexión con la tierra y de la naturaleza». Así, las fotografías reflejan la música ancestral, los troncos adornados del Kuarup, los luchadores del Huka-huka, la gran pesca y los retratos en la aldea de Yaipiuku.

Para ejecutar este trabajo, Alekson Lacerda participó en un workshop de fotografía coordinado por el premiado fotógrafo indígena Renato Soares. Su grupo, compuesto por unas 17 personas, realizó en agosto de 2022, una inmersión de 10 días en la aldea Yaipiuku perteneciente a la etnia Mehinako, conviviendo con sus anfitriones en sus malocas familiares.