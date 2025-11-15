Miquel Ponce: «Alcanzar un premio como este es una señal de que vas por buen camino» El joven valenciano se alzó con el segundo premio del XXVIII Certamen 'Jóvenes Pintores'

Miquel Ponce, ganador del segundo premio del XXVIII Certamen Jóvenes Pintores de Fubdación GACETA asegura que recibe este galardón con mucho orgullo teniendo enc uenta lo «complicado» de comenzar en el mundo del arte. Valenciano, su trabajo lo realizó en colaboración con Álex Gambín, para combinar dos estilos en una misma obra: 'Corte A'.

¿Qué significa para usted un premio como este?

La verdad es que siempre digo un poco lo mismo, pero los premios siempre son una manera de ver que las cosas van por buen camino y es un empujón más para seguir. La verdad es que el mundo del arte es bastante complicado y ver que van saliendo premios y es una motivación más, es una señal de que vas por buen camino.

¿Era la primera vez que se presentaba a este certamen?

Sí, aunque creo que ya lo tenía un poco en el radar, algún compañero se había presentado otros años y, aunque no me hubiera presentado nunca, ya lo conocía. También me presenté porque justo tenía la pieza que se ajustaba bastante bien, por sus características. Se alineó un poco todo para presentarlo. Siempre voy moviendo las obras de aquí para allá, entonces coincidió así.

Hablando de su obra 'Corte A', ¿qué representa y cómo surgió esta idea?

Realmente es una pieza que hicimos para un proyecto en Valencia este mismo año, pero a principios de enero. Era un proyecto conjunto con Álex Gambín, que es otro artista de Valencia, y realmente ahí surgió alguna idea de combinar los dos estilos, porque él trabaja más con fotografía, con imágenes y yo trabajo mucho también con el collage. De ahí surgió la idea de unir en una mesa de corte, que es lo que representa ese fondo verde, esos dos universos, por mi parte como más formal, con esas geometrías o con esos retales, y su parte como más fotográfica. Era una idea juego a dos bandas. Nos juntamos en el estudio durante una temporada para hacer como seis o siete piezas para una exposición que tenía esta idea de combinar esos lenguajes que tiene cada uno en un espacio de juego bastante lúdico.

¿Qué inspiración ha podido tener en esta obra?

Realmente, en el contexto español yo diría que todos los artistas relacionados con el informalismo probablemente, pues desde Tàpies, un poco toda esa corriente, y luego el expresionismo norteamericano, toda esa corriente. A nivel más personal sigo un montón de artistas pues alemanes o de Europa Central o así, más con lo formal o con lo matérico. Hay un montón de artistas que me gustan, pero también mis referencias van cambiando mucho según el proyecto en el que esté metido. Es complicado decir solo uno, la verdad. Luego también en el contexto valenciano o español pues artistas contemporáneos hay un montón muy interesantes.

Observando tu currículum, has hecho varias exposiciones fuera tu tirra natal, de Valencia. ¿Ser artista implica estar abierto a moverte fuera?

Realmente a mí lo que me pasa es que estoy menos en mi propia ciudad que en otros sitios, porque trabajo con una galería de Palma de Mallorca, con lo cual siempre tengo proyectos en Baleares. También tengo ferias en Madrid o incluso en ferias internacionales, y luego he colaborado con galerías en Sevilla, Madrid, Barcelona. La verdad que en Valencia es donde menos estoy. ósea que en este trabajo esmuy importante moverte y que te muevan.

Hablando de sus inicios, ¿cómo empezó esta afición por pintar y por el arte?

Yo estudié Bellas Artes un poco por descarte, porque era lo que menos puertas me cerraba. Yo tenía claro que quería trabajar de algo creativo. Había estudiado música también de pequeño y siempre me ha interesado el arte, desde dibujo a la pintura. Ahí fue cuando descubrí el mundo de la pintura. Yo tampoco me considero solo pintor, por eso también cada proyecto cambia un poco las formas, ya sea la instalación, ya sea el collage. A partir de ahí descubrí todo el universo del arte y asçi empecé a trabajar y a mover un poco mi obra. La verdad que empezar es un poco complicado, porque no tienes como red o contacto, no sabes dónde, no conoces tampoco, entonces se trata de ir tirando para muchas direcciones hasta que das con algo.

¿Qué le parecen el resto de obras ganadoras?

Vi la obra ganadora y me parece interesante, la verdad que yo como pintor más abstracto o más formal, o como lo quieras ver, también me interesa un montón la pintura figurativa y la disfruto mucho a nivel espectador, entonces me parece genial. Me parece curioso porque se vemucha variedad en las obras premiadas, algo que, por lo que he visto, también ha pasado en otras ediciones. Es interesante ver eso, que esté ahí un poco en los dos terrenos mola también, para no saber muy bien qué esperar.

¿Qué consejo le daría a alguien que está empezando en el mundo del arte?

Gestionar un poco la frustración y el éxito, que es todo muy relativo porque puede que el mismo un año ganes tres concursos y que al año siguiente no ganes nada, y lo mismo puede pasar en cuanto a ventas o en cunato proyectos.

La exposición

La exposición de Jóvenes Pintores de la Fundación GACETA , en la que se puede ver la obra de Miquel Ponce junto a otras 20, puede visitarse hasta el día 30 de noviembre en La Salina, en horario de martes a domingo de 11:30 a 13:30 horas y de 18:00 a 21:00 horas. Los festivos abre de 11:30 a 13;30 horas. Lunes cerrado.

