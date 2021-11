Minuto de silencio con “37 mujeres en el corazón” en la plaza de la Constitución

Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una lacra que en lo que va de año se ha llevado la vida de 37 mujeres, ha tenido lugar este jueves un minuto de silencio en la plaza de la Constitución. Este es uno de los actos enmarcados en la campaña del Ministerio de Igualdad, que lleva como lema “Juntas”.

María Encarnación Pérez Álvarez, subdelegada del Gobierno, ha sido una de las personas que han participado en el minuto de silencio. “Significa que estamos ahí, que apoyamos a todas las mujeres para que no tengan miedo, para que denuncien y el miedo no las paralice. Hoy lo visibilizamos más, pero en realidad cada día tenemos que tener presente que no tiene ningún sentido que sigan asesinando y maltratando mujeres por el hecho de serlo”, ha asegurado.

“Hemos querido tener este gesto, las 37 mujeres están en nuestros corazones, las tenemos presentes siempre en la subdelegación. Han sido asesinadas a manos de sus parejas, maltratadores y asesinos. También tenemos muy presente también a la mujer que falleció en el mes de junio, asesinada por su pareja en Doñinos de Salamanca”, ha añadido la propia María Encarnación Pérez Álvarez.

Aun así, la intención de todos los asistentes es que llegue un momento en el que no sea necesario conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, porque dicha lacra únicamente sea parte de la historia. “Ojalá podamos ir acabando progresivamente. Este es un tema de todos y de todas, en el que también tienen que estar implicadas todas las instituciones y administraciones para poder acabar con algo que no tiene ningún sentido en pleno S.XXI”, ha finalizado la subdelegación del Gobierno.