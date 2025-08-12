Minijardines en el alcantarillado

La Gaceta Salamanca Martes, 12 de agosto 2025, 06:00 Comenta Compartir

Imágenes como esta son bastante habituales en la ciudad. Y es que, en sus calles, podemos encontrarnos varios sumideros de la red de alcantarillado llenos de suciedad. Tanto es así que, en su interior, crean su propia zona ajardinada y, a veces, hasta crecen plantas, como en esta estampa del paseo de la Estación.