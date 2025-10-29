Más de 4,7 millones para crear y mantener 693 empleos de la economía social

Carlos Rincón Salamanca Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:17 Comenta Compartir

«Hemos incrementado exponencialmente en los últimos años el apoyo a la economía social», ha subrayado este miércoles la consejera de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León, Leticia García, en la inauguración de la tienda de Porsiete, refiriéndose al apoyo a las cooperativas incentivando la incorporación de socios y la financiación de inversiones y, en el caso de los centros especiales de empleo, incentivando los costes salariales de los trabajadores con discapacidad, la financiación de sus inversiones y las unidades de apoyo. Solo en la provincia de Salamanca, durante 2024, la Consejería invirtió más de 4,7 millones de euros en apoyo a las distintas entidades de la economía social, apoyando la creación o el mantenimiento del empleo de un total de 693 trabajadores pertenecientes a cooperativas, empresas de inserción y centros especiales de empleo, entre los que se encuentra la cooperativa Porsiete.

Dentro del apoyo que la Junta presta a estas empresas, Leticia García ha recordado que este mes de noviembre la ciudad de Salamanca acogerá el II Congreso Internacional de Economía Social, que organiza Asecyl (Asociación de Entidades Representativas de la Economía Social de Castilla y León). Tendrá lugar en el Centro Internacional del Español, en la plaza de los Bandos, del 10 a 12 a noviembre. El primero de esos días también se entregarán en el Casino los XVI Premios de la Comunidad de Castilla y León al Cooperativismo y la Economía Social, cuyos galardonados anunció ayer la consejera —en esta ocasión, ninguno es de esta provincia—.

Durante la inauguración del establecimiento de PorSiete, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha destacado que, según el estudio de Fomento de Empresas de Inserción en Castilla y León (Feclei), las administraciones públicas obtienen un retorno social de 1,74 euros por cada euro destinado a empresas de inserción. En 2023 ascendió a 1.683.672,25 euros en Salamanca, resultado del retorno a la administración a través de la Seguridad Social, impuesto de sociedades, IVA, IRPF y otros tributos.