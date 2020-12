Miles de autónomos toman el centro de Salamanca para protestar contra las medidas restrictivas

Miles de autónomos salmantinos tomaron en la mañana de este domingo el centro de Salamanca para protestar por las medidas restrictivas que las administraciones han impuesto con motivo de la pandemia del coronavirus y para exigir ayudas y medidas que permitan sostener sus negocios.

La manifestación comenzó a las once de la mañana en el paseo de la Estación con la avenida de Portugal para avanzar hasta la plaza de España, donde se hizo una parada frente al monumento del empresario y posteriormente se llegó a la Gran Vía, donde se leyeron 15 manifiestos, uno por cada sector afectado, frente a la Subdelegación del Gobierno.

La hostelería, el comercio, el turismo, las orquestas, las escuelas infantiles, las peluquerías, el sector del juego... innumerables sectores portaron pancartas y protestaron con silbatos y cacerolas. Algunas de esas pancartas eran críticas con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente, Francisco Igea. También se vieron acompañados por una veintena de taxistas con sus vehículos, una decena de autobuses y otra decena de camiones de distribución.

Reivindicaciones

Los autónomos exigieron a los políticos la esención del pago de la cuota de autónomos mientras duren las medidas de crisis. “Si no podemos trabajar, no podemos cotizar”, señalaron.

Además, reclamaron la concesión de la prestación por cese forzoso de actividad o cuando se produzcan pérdidas superiores al 30% como consecuencia de los efectos causados por la pandemia, la exoneración de los impuestos durante los meses no productivos y el aplazamiento del pago de las deudas tributarias.

Entre sus reivindicaciones también está que se regule con carácter inmediato una prestación por cese de actividad o caída de los ingresos que les permita afrontar con dignidad el cierre o las restricciones impuestas a sus negocios. “Vivimos de ellos -dijeron-, no solo tenemos que hacer frente a los gastos de los negocios, también a los de nuestras casas y a los de nuestras familias”.

En esta misma línea insistieron en la paralización inmediata de los desahucios por el impago de las rentas de los locales y la extención de los ERTEs hasta el final de la declaración de la pandemia.

En suma, exigieron una línea de ayudas directas a los sectores afectados por la crisis económica: agricultores, ganaderos, profesionales autónomos, peluquería y estética, restauración, hostelería, ocio nocturno, comercio, transporte, sector deportivo, agencias de viajes... “Ayudas directas, no subvenciones -reclamaron-, no tenemos dinero para gastar, queremos dinero para subsistir y seguir creando riqueza en nuestra tierra. Señores políticos, somos una inversión, no un gasto”.

Manifestación de los hosteleros la próxima semana

Los hosteleros aseguraron que convocarán otra manifestación la próxima semana contra las medidas restrictivas de la Junta de Castilla y León que se mantendrán si abre la hostelería, es decir, contra el aforo del 30 por ciento y que solo se pueda abrir hasta las diez de la noche.

Vítores a Fernando Castaño

Además, se escucharon vítores a favor del concejal de Ciudadanos Fernando Castaño, quien les prometió un plan especial desde el Ayuntamiento para ayudarles durante la pandemia.

La concentración finalizó en la Plaza Mayor donde se guardó un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus.