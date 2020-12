Miguel Marcos (médico internista del Hospital de Salamanca): “Si hoy ni te planteas cenar con tus padres, no lo hagas el 24. El virus contagia igual”

El acierto pleno que tuvo en sus predicciones antes de las dos anteriores olas hacen que sus opiniones deban ser tenidas siempre muy en cuenta.

–Una de sus últimas reflexiones en redes sociales ha sido leída por más de medio millón de personas. ¿Cuál es el mensaje?

–El mensaje es que el virus contagia igual en Navidad que en el puente o que en septiembre. Si asumimos que el virus es igual de peligroso en estos periodos, y sabiendo el impacto que nos causa en términos económicos, sanitarios y sociales, la conclusión es evidente: no debería haber una relajación de las medidas, y de haberlas tendría que ser en casos muy justificados. Por otra parte, independientemente de las medidas que se apliquen, la gente tiene que ser consciente de que esto no se ha terminado. Al contrario: quedan muchas personas sin contagiarse.

–¿Percibe una relajación como la que hubo en verano?

–En realidad es peor. En verano ya nos pasó que nos creíamos libres, la relajación fue evidente y luego vino lo que vino. La diferencia es que ahora partimos de una situación peor que la del verano. No hemos llegado a bajar tanto los niveles como sí sucedió por entonces y, además, el entorno también es más negativo porque ahora habrá más reuniones en espacios cerrados. Por otra parte, la Navidad es, precisamente, cuando te reúnes con gente mayor, que puede haber estado confinada muchos meses. Si el día 20 de diciembre ni te planteas irte a comer con tus padres, ¿por qué el 24 sí lo vas a hacer?

–Y no sólo el día 24

–En efecto, porque el 24 puede que cenes con tus padres, el 25 comes con los tíos, el día de Reyes ves a los primos... Al virus le basta con una sola comida para transmitirse.

–La solución por la que están optando algunas personas es la de hacerse un test en los días previos.

–Aquí hay varios problemas. Primero, el test no da 100% de garantía. Solo reduce el riesgo. Luego debería hacerse lo más pegado posible a la comida o cena, pero pueden tardar en darte los resultados y por eso tienes que hacerlo con más antelación de la que sería necesaria. Además, tendrías que hacerte otro test después si vuelves a acudir a otra cena. Nosotros no podemos recomendar esta solución, y menos aún si los test son los que se venden ahora en la farmacia. Eso, directamente, es un gran error.

–¿Está recurriendo mucha gente a esta vía?

–Hay estudiantes a los que les cierran el colegio mayor y deben regresar a casa. Muchos optan por hacerse un test. Lo recomendable sería estar 10 días aislado, sin ver a nadie, y luego hacerse una PCR. La combinación de medidas preventivas, incluyendo las habituales de mascarilla, ventilación, etc., es lo que realmente reduce el riesgo. Pero el riesgo cero no existe y, además, realizar una PCR tiene un coste importante que no todo el mundo puede asumir sobre todo para varios miembros de una familia.