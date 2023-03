Miguel Ángel Martín, el salmantino que lucha contra su párkinson creando llamativas esculturas

‘Anillas tomando vida’ es el nombre que recibe el proyecto artístico y de superación de Miguel Ángel Martín, de 61 años y perteneciente a la asociación Parkinson de Salamanca. Sufrió un accidente de moto muy grave alrededor del año 2005. A pesar de su buena recuperación, los médicos ya anticiparon que habría consecuencias. Pasados cinco años, fue diagnosticado de Parkinson: “La gente de mi alrededor y yo notábamos que no estaba todo bien. Me hicieron pruebas y solo hacía que acordarme de aquello que me dijeron los médicos durante la recuperación ‘te saldrá, te saldrá’ y me salió”, reconoce el artista.

Después de todo aquello se jubiló y empezó a adaptarse ante su nueva realidad. Ahí empezó a realizar arte con anillas: “El trabajo más especial para mí es la jirafa. Es la más grande y la que más significa para mí”, apunta. Sus esculturas representan animales, monumentos, personajes de televisión e incluso artículos muy ligados a la cultura española.

Durante ese proceso, entró en contacto con la asociación de Parkinson de Salamanca: “Te agrupan con personas con las que eres compatible y hay charlas muy buenas en las que siempre nos dicen qué tenemos que hacer ante algún nuevo síntoma. También es una forma de intercambiar experiencias”, afirma.

El artista define sus creaciones como “especiales”, ya que es el único que realiza este tipo de trabajos en la ciudad: “A la gente le encanta y sale muy contenta de las exposiciones que ya he realizado. No me conformo con hacer cualquier cosa, hago cosas especiales que tengan su toque y guste a la gente. La visibilidad siempre va de boca en boca”.

Miguel Ángel ha encontrado en las anillas una forma de superarse y de expresarse: “Hace un año cogí las alianzas de la boda de mis padres, las mandé fundir y me hicieron una anilla de oro que siempre llevo al cuello. Para mí es una señal de superación y llevo a mis padres siempre conmigo”, reconoce. Al artista le anima pensar que las obras que realizan gustan a la gente: “Estoy lidiando con mi enfermedad y llevar a cabo estas obras me hace sentir realizado. Te das cuenta de tus limitaciones y ves que esto te salen tan bien que es una satisfacción personal inmensa”, asegura. Su día a día es diferente y sus habilidades están a la merced de la evolución del Parkinson: “Es una enfermedad degenerativa. Cada día noto que hay alguna cosa que voy a tener que dejar de hacer”.

El artista sueña con poder tener un hueco en la ciudad para exponer su arte: “Me gustaría que llegase más lejos, mi arte y mi historia. Tengo ganas de poder exponerlo en algún local en Salamanca durante alguna fecha especial, como las navidades o las ferias”. Miguel Ángel, expuso su obra el pasado miércoles en el hall del Auditorio de la Universidad Pontificia durante las Jornadas ‘Sumando Capacidades’.