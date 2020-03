Miguel Ángel Malo, profesor de Economía de la Universidad: “La actividad normal se recuperará a finales de este año o principios del próximo, pero costará”

EL impacto del coronavirus en la economía resulta visible. Un golpe que Miguel Ángel Malo, profesor titular de Economía de la Universidad de Salamanca, especializado en economía laboral, considera que anticipa una crisis muy distinta a otras anteriores.

–¿Cómo calificaría la situación del mercado laboral?

–Muy preocupante. Un frenazo súbito de la economía nunca había tenido lugar. Se trata de un shock que va directamente contra la fuerza de trabajo, no porque mucha gente esté enferma y deje de trabajar, sino por prevenir que más personas enfermen. Y ha mostrado lo frágiles que somos y lo interrelacionados que estamos.

–¿La situación de Salamanca es peor que en la del país?

–Las empresas pequeñas y los autónomos son los más débiles y en la provincia predominan las pymes. Por eso el contexto actual es preocupante. Es cierto que la actividad agrícola y ganadera no puede parar para asegurar el abastecimiento, pero este sector depende de productos intermedios como abonos, herbicidas o alimentación del ganado. Esos productos puede que provengan de otras provincias o de otros países, y ahora el comercio internacional está muy parado. Incluso esas actividades básicas que en principio deberían tirar para adelante, se pueden ver parcialmente afectadas. En cuanto al sector público, parece que están asegurados los salarios, pero obviamente el sector público verá rebajados sus ingresos, ya que proceden del sector privado, por lo que acabará disponiendo de menos dinero.

–¿Puede calcularse cuántos empleos se perderán en la crisis?

–Hay cálculos bastante elevados y seguramente tengan razón. La cuestión es saber si va a ser transitorio o no. Hay que darse cuenta de que un frenazo de la economía tan amplio no ha ocurrido nunca. Cuando algo afecta de manera tan intensa a buena parte de la población activa y a las empresas, aunque sea transitorio, lo mas seguro es que haya efectos negativos a medio plazo. Las empresas han perdido sus ingresos y no pueden hacer frente a pagos. Y como nos afecta a todos a la vez, hará falta otro paquete de medidas para prevenir que la economía no se quede a medio gas. Es un hecho inaudito que implica la movilización de recursos sin precedentes.