Miedos y sustos de los corredores salmantinos en los encierros de San Fermín

Casi tres años después, los tradicionales encierros de San Fermín, una de las fiestas españolas más reconocidas a nivel mundial, regresan a Pamplona para teñir la ciudad de blanco y rojo. Este año los toros, guiados por manadas de cabestros, se vuelven a soltar para recorrer las míticas calles de la capital de Navarra junto a corredores procedentes de diferentes países. Varios salmantinos aficionados al mundo del toro, han decidido trasladarse hasta allí para disfrutar del festejo.

El joven Jaime González, socio de la Asociación de Corredores, Aficionados y Recortadores de Toros de España (ACARTE), de la Asociación Cultural Taurina de Aldeadávila y de la Juventud Taurina de Salamanca, asiste a la fiesta desde que cumplió la mayoría de edad a pesar de que en el año 2018 sufrió una cornada en la axila. “Este año he venido con dos compañeros con los que recorro encierros por el panorama nacional. Llegamos ayer al Chupinazo y nos iremos el domingo. He tenido un poco de respeto por el susto que sufrí, pero al final me he animado a correr en el primer encierro”, explica Jaime González.

Francisco García, presidente de “Pasión Taurina de Babilafuente” y amigo de Jaime González, es el segundo año que asiste porque “desde pequeño tiene la ilusión de ir a pesar de que su familia es muy reacia a la decisión”. “He perdido experiencia tras el parón de la pandemia y me está costando ponerme en la cara del toro. La fiesta de San Fermín es difícil por el tipo de recorrido y por la afluencia de la gente”, re conoce el corredor.

El salmantino, Jesús Mesonero, de la directiva de la Juventud Taurina de Salamanca, también corrió ayer. “He disfrutado muchísimo, pero he pasado miedo antes. Cuando he arrancado a correr ya me he tranquilizado. Este año noto menos masa de gente, sobre todo menos extranjeros y eso tiene su parte positiva ya que muchos corren los animales bravos sin ningún tipo de conocimiento”, aclara.

Otro de los charros que ha viajado hasta Pamplona es Ramón Rey. Este lleva 27 años corriendo los encierros y hasta la fecha, “no ha tenido más que un par de sustos”, reconoce. Un pisotón en 2019 de un cabestro y un buen “abrazo a un jamonero”, llamado ‘Heroína’, el 13 de julio de 2017. Una fecha grabada en la memoria del corredor. “Aquella mañana se formó un tapón en el encierro y decenas de jóvenes caímos formando un montón que superó los dos metros de altura”, manifiesta Ramón Rey.

A pesar de estos incidentes, Rey ha añorado estas fiestas canceladas por la pandemia. Siente que le han “cercenado dos años de vida”, en los que no ha podido disfrutar de Pamplona, donde admite que existe un ambiente de una “gran hermandad, aquí eres uno más”.

Ramón Rey salió a correr ayer junto a los toros de la ganadería de Núñez del Cuvillo, en una jornada en la que el charro ha tenido buena fortuna. “Se ha producido un tapón a la entrada de la plaza del que justo he logrado escapar tras correr junto a dos de los animales”. Sin embargo señala que es “bastante reticente” ya que estos ejemplares no son de su agrado al “no tener bravura”.

Otro salmantino que se va a dirigir en los próximos días a estos festejos para unirse con Jaime, Francisco y Jesús es Rubén Gudino, el secretario de la Juventud Taurina de Salamanca. Cuenta con 7 años de encierros a sus espaldas. “Se han echado de menos estos encierros, pero también los de otros pueblos a los que acudía”. Sin embargo, confiesa que estos son “muy completos”, ya que “la programación se extiende a las 24 horas del día con todo tipo de actividades como toros, fiesta, tapa..., durante toda la semana de San Fermín”, detalla.