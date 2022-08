Miedo y recelo entre los colombianos residentes en Salamanca por la llegada al gobierno del exterrorista Petro

Colombia tiene nuevo gobierno. ¿Hay esperanza? Esta es la pregunta que se hacen muchos colombianos, entre ellos los miembros de la colonia de residentes en Salamanca, después de que el pasado domingo, 7 de agosto, Gustavo Petro fuese investido presidente, convirtiéndose, a su vez, en el primer líder de izquierda-populista que el país ha tenido en sus dos siglos de vida independiente. Son muchos los colombianos que todavía le guardan rencor por su “pasado oscuro” y su figura inspira más miedo y recelo que esperanza.

Precisamente, a este pasado hizo referencia en su discurso “esperanzador”, reivindicando a los terroristas que participaron en el M-19 (Movimiento del 19 de abril) en el año 1970 y que, en su día, le robaron la espada a Simón Bolívar, protagonista en su investidura. Esa espada, que fue, durante muchos años, símbolo de la independencia del país, fue robada hace exactamente 48 años. Entre los invitados a la toma de posesión, estuvo el Rey Felipe VI, que optó por no levantarse ante la exhibición del símbolo del líder de la lucha contra los españoles, en una actitud acorde con el protocolo (fue una ‘sorpresa’ por parte de Petro), pero que ha levantado polémica en España.

A Luz Arce, colombiana de 70 años y residente en Salamanca desde hace 20, le pareció muy mal. Y es que, para ella, “un líder nacional no tiene por qué hacer eso”. Pese a ello, reivindica su desacuerdo con el ya designado presidente, del que dice que “tiene un pasado bastante oscuro”. De los familiares que le quedan en Colombia, entre los que figuran sus hijos, sus nueras y algunos de sus nietos, apenas uno acudió a las urnas. Y es que, toda su familia está en contra de Gustavo Petro. Por eso, votó a favor del segundo candidato, Rodolfo Hernández.

“Yo prefería al anterior presidente. Para mí, era mejor que el de ahora, pero, como le pilló la pandemia, no pudo hacer nada”, asegura Luz, que, además, recalca que no cree en absolutamente nada de lo que dice Gustavo Petro “por lo engañada que tiene a la gente”. Pese a la reticencia que le genera el hecho de que haya sido investido, Luz confía, al menos, un poco, en que, algún día, llegue la paz total a su país. “A lo mejor, con Petro, tenemos esa posibilidad porque hace mucho tiempo fue guerrillero. Quién sabe. Yo ya tengo 70 años y nada ha cambiado en Colombia. Todo sigue igual que siempre”, comenta esta colombiana, residente en la ciudad, que recuerda a la perfección las consecuencias que el M-19 tuvo en su vida: “Viví el M-19 muy de cerca. Tuve a mi hijo y a mi yerno en el ejército y a mi yerno le mataron combatiendo. Es imposible no recordar aquello por el dolor que supuso para toda mi familia”.

M. V., otra colombiana residente en Salamanca que también está en desacuerdo con Petro por su “historia terrible”, opina todo lo contrario. Después de haber desconfiado en el anterior presidente, Iván Duque, vuelve a hacerlo en el recientemente designado porque asegura que “no respeta el dolor de los colombianos” y que “lo que dice es una cortina de humo”: “En Colombia, no va a haber ningún cambio y este gobierno no va a ser el del cambio. Muchas cosas de las que prometió Petro se quedarán atrás y, como ha pasado siempre, no se cumplirán”.

“En Colombia, nunca se llegará a un acuerdo para que haya paz total. La paz tiene que salir de la ética y de la moral y eso es lo que le falta a Petro. Petro tiene un pasado muy oscuro y siempre le va a perseguir. Nunca se puede olvidar la historia de quien hizo daño. Él nos lo hizo”, asegura M. V., que ya no tiene miedo por lo que pueda pasar en su país porque cree que eso dejó de existir en el momento en el que la ética murió en Colombia.

“El verdadero daño que Gustavo Petro le ha hecho a Colombia es presentarse a estas elecciones y ganarlas para sentarse donde se va a sentar. Eso es lo que verdaderamente nos perjudica. Eso es lo que pienso yo y lo que piensan mis familiares. Es una verdadera agresión que Petro sea presidente de Colombia”, recalca esta colombiana, residente y trabajadora en Salamanca, que también le guarda rencor al último presidente después de que se viera obligada a abandonar su país en busca de una nueva vida: “Soy de las que puedo opinar que tuve que irme de mi país por culpa del último presidente. Yo estoy aquí, en España, por culpa de un mal presidente que dejó que la justicia tuviese un precio y que la justicia nos negara a muchos colombianos el derecho a quedarnos, junto a nuestros familiares, en nuestro país”.