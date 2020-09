Miedo a la hora de abrir los roperos por posibles contagios

El servicio de ropero que opera en cinco municipios de la provincia de Salamanca sigue estando en el aire a la espera de que los responsables municipales tomen una decisión en cuanto a su reapertura tras haber cerrado sus puertas al inicio del Estado de Alarma. Sólo el de Villamayor ha seguido funcionando durante estos meses.

Cabrerizos, Carbajosa, Guijuelo y Peñaranda son las otras localidades que cuentan con este servicio gestionado por las asociaciones de mujeres y que se desarrolla en locales municipales. Por el momento, la actividad de todos ellos todavía no se ha reanudado, ni se sabe con exactitud cuándo ni de qué forma se hará.

“Yo creo que va a ser inviable; es muy complicado porque normalmente la ropa se toca. Aunque cerramos con el Estado de Alarma al principio seguíamos recogiendo lo que nos daban pero ahora ya no porque el espacio no es muy grande y ya está lleno hasta el suelo”, explica Begoña que gestiona el ropero de Carbajosa y que no se muestra optimista ante la reapertura.

En el caso de Cabrerizos, el Ayuntamiento ya ha mantenido una reunión con las responsables del ropero ya que, como asegura el alcalde en funciones Jesús Quintero, “es una cuestión muy delicada y un servicio de mucho contacto”. Los responsables municipales han pedido a la asociación de mujeres que les remitan un escrito oficial solicitando la reapertura del ropero, ya que se realiza en un local municipal y si pasa algo el responsable último es el Ayuntamiento. “Agradecemos la actividad de tantos años y no queremos imponer ni el cese de la actividad ni la reapertura, pero pedimos las mismas exigencias que tenemos con nosotros mismos”, explica el regidor.

Tampoco Guijuelo ni Peñaranda han abierto aún ya que todos continúan a la espera de la evolución de la pandemia para saber si es mejor abrir o esperar a que se calme la situación.