“Mi hija de 5 años me decía: No te mueras”. El desgarrador relato del ‘positivo eterno’ de una salmantina

Acaba de salir del psicólogo. No toma pastillas. Pero en los dos días que estuvo ingresada en marzo en el Hospital de Salamanca veía pasar camillas con cadáveres tapados. Y también desvanecerse, apagarse y morir a quien se quedó sin pulso en una silla de ruedas. Recuerda la resignación en los ojos de las personas mayores, conscientes del fin que se acercaba, y el miedo en la mirada de los más jóvenes, como ella.

Solo quiere dar sus iniciales, N.G.B, y salir de espaldas en la foto. Tiene 36 años y dos hijas de 5 y 9 años. Nunca había visto morir a nadie. Hasta marzo. “Los médicos están preparados, pero nosotros no. No quiero que vuelva a pasar aquello. Fue muy duro. Ver morir a la gente en un pasillo. Aquel caos. Y a los médicos poniéndose la misma mascarilla y el mismo EPI. No quiero que vuelva a pasar aquello, pero vamos para atrás”.

El 22 de marzo N.G.B. no podía respirar, se desvaneció y su marido la llevó al Hospital como pudo. Su hija de 5 años había estado con faringitis, pero entonces no había test, aunque los médicos diagnosticaron posible COVID. En el Hospital N.G.B. solo estuvo dos días ingresada. No había camas. La mandaron para casa porque podía aislarse en una habitación con baño. Allí resistió. Con dolores horribles, exantema vírico (erupción en la piel), vómitos, un trombo en la pierna izquierda (estuvo con heparina un mes y todos los días la llamaron desde Atención Primaria), rotura de fibras...

Permaneció tres meses encerrada en el cuarto. Le dejaban la comida en la puerta. Piensa que quizás tuvo que estar ingresada en el Hospital. Pero no había camas. “Y tampoco sabían cómo actuar. Con nosotros han probado de todo, como la hidroxicloroquina”. No salió de la habitación en todo ese tiempo. Su hija mayor padece apnea del sueño y tiene asma. La niña pequeña llamaba a la puerta y le decía, desde el otro lado: “No te mueras”.

Por fin, el 23 de junio dio negativo. Se ha pagado cuatro serologías cuando no había PCR. Pero tras dar negativo tiene muchas secuelas: disnea (dificultad para respirar) al caminar, intolerancia al ejercicio físico, vértigos, mareos, dolores musculares, dolores articulares “inhumanos” ... El neumólogo, que le diagnosticó en julio disnea post-COVID y faringitis crónica, le canceló la cita del 30 de septiembre. Los médicos vuelven a estar saturados, dice N.G.B. El neurólogo la llama por teléfono. “Comprendo el protocolo, pero después de todo lo que he pasado y padecer migrañas prácticamente a diario, qué mínimo que realizar un chequeo. Y del otorrino y de Medicina Interna aún sigo esperando la cita”, relata en una reclamación que ha presentado en el Hospital de Salamanca. “Comprendo la situación de Salamanca y del Hospital. Sé que los médicos no tienen la culpa y que el sistema de salud está desbordado, pero tienen que buscar soluciones para las personas que, como yo, nos hemos quedado con unos dolores inhumanos. Porque no sabemos lo que nos pasa. Porque tenemos miedo. Incluso tememos volvernos a infectar teniendo ya todas estas patologías”, escribe en una queja que ya ha sido enviada a la Gerencia de Atención Especializada de Salamanca a través del Portal de Sanidad de la Junta.

“La COVID”, dice la paciente, “va a durar. ¿Tengo que esperar uno, dos o tres años para que me vea el especialista? Hay mucha gente como yo y no nos tienen que dejar abandonados. Y no todo es COVID. Hay muchas otras patologías y gente que puede morir en su casa, por un infarto o por otra causa. A mi madre que tiene leucemia el hematólogo la llamó por teléfono cuando le subieron los leucocitos y le dijo que llevaran su caso desde Atención Primaria... Tenemos tres hospitales. ¿No se puede dejar uno para COVID, otro para consultas y el tercero de reserva?”.

“Reivindico”, prosigue, “que nos atiendan. Después de vivir lo de marzo, sigo viendo los ojos de las personas mayores que se resignaban a morir, que no tenían miedo, aunque sabían dónde iban. Yo quiero, dentro de la anormalidad que vivimos, hacer una vida normal, seguir con mi vida, hacer planes con mis hijas... Ahora los niños nos dan ejemplo porque se ponen las mascarillas mientras ves a adultos que se las quitan. No quiero que volvamos hacia atrás”.

N.G.B. volvió a fin de junio al trabajo. Le han adaptado su puesto a una jornada reducida. Si siente dolores, se sienta en su silla. “Soy feliz trabajando; no quiero quedarme en casa”, recalca, pero no desea ser reconocida para no ser estigmatizada, al estar en un puesto de cara al público. Y también quiere que sus demandas sean atendidas para intentar paliar sus terribles secuelas porque desde Atención Primaria, donde dice que se preocupan por los pacientes que han tenido COVID, ha sido derivada a Neumología, Neurología, Otorrinolaringología y Medicina Interna.