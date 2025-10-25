MexSal, un puente cultural entre México y Salamanca La comunidad de mexicanos en la capital charra ha inaugurado oficialmente su asociación

María Andrea Sandia Salamanca Sábado, 25 de octubre 2025, 20:34

México y Salamanca están más unidos que nunca. La relación de hermandad entre los dos territorios se vio consolidada este sábado con la inauguración oficial de MexSal, la asociación de mexicanos en Salamanca y cuya finalidad es promover la cultura del país en la capital charra.

«Es un placer recibir una nueva asociación en Salamanca. Sobre todo una integrada por un pueblo tan querido como el mexicano que tiene una hospitalidad que los caracteriza y frente a la que los salmantinos estamos obligados a corresponder con la misma amabilidad», ha señalado durante el acto de inauguración el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo.

De esta manera, MexSal une lo mejor de las culturas de México y Salamanca para reivindicar la relación entre los dos pueblos y construir un legado cultural común. «De eso se trata de formar una gran comunidad en la que todos tengamos un lugar. De seguir profundizando en lo que nos une», ha destacado Carbayo.

Por su parte, el cónsul mexicano en España, Heenry Cristoper Valdivia, quiso dedicar unas palabras de agradecimiento a toda la ciudadanía salmantina que recibe a sus compatriotas con los brazos abiertos. Además, ha incidido en el lugar especial que tiene la capital del Tormes en el corazón de los mexicanos. «Para nosotros Salamanca es una ciudad entrañable por su historia y su riqueza patrimonial».

El acto oficial de inauguración, que tuvo lugar en la torre de los Anaya, contó también con la presencia de la concejala de Festejos, Carmen Seguín, la presidenta de la asociación Delta Jeazul Ponce, los integrantes de la recién constituida junta directiva de la asociación y miembros de la comunidad de mexicanos en Salamanca. Tras los discursos oficiales tuvo lugar un brindis amenizada por la agrupación de rancheras 'Rojo Mezcal'.