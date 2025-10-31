«Me metí en historias que pudieron acabar conmigo. Hay que aprender a saber bajarse del escenario»

Roberto Zamarbide Salamanca Viernes, 31 de octubre 2025, 06:30 Comenta Compartir

A punto de cumplir 64 años, Rafa Sánchez se viste de traje en los escenarios para, mirando a los ojos a su público, explicarse como artista y como persona. Desde 'Lobo hombre en París' y 'Sildavia' a 'Maracaibo', 'Más y más' o 'Ella es un volcán', los éxitos de 36 años del grupo La Unión, intercalados con los recuerdos del cantante madrileño y algunas canciones nuevas, arman el espectáculo 'Biografía', que presenta esta noche en el Liceo (21:00 horas). Junto a Sánchez, estarán el salmantino Mario Cea (guitarra y voz) y Fermín Villaescusa (programaciones y teclados).

¿Cómo le está sentando este espectáculo tan personal?

—Muy bien, muy bien. No es como en verano, que acabas un poco machacado después de cuatro conciertos en una semana, y eso te pasa factura. Entonces lo único que hago es dormir y cantar. Hay que dosificarse.

¿Cómo concibió 'Biografía'? ¿Qué le llevó, en este momento vital, a escoger este formato, esta escenografía, estas canciones…?

—Cuando se acabó La Unión y me planteé mi carrera en solitario, escribí una biografía para la promoción. Y aquello me dio la idea de cantar las canciones de La Unión de forma cronológica e ir contando mi vida apoyándome en esa biografía, que me ayudó a ordenar mis recuerdos.

¿Está siendo tal vez una especie de catarsis, un medio para superar heridas antiguas o algo así?

—Más bien es un intento de hacer comprender a la gente por qué canté ciertas canciones en ciertos momentos y el porqué de los cambios, sobre la base de la trama típica del sexo, drogas y rock and roll. Hay momentos en que estás súper arriba y luego, de repente, te metes donde no te llaman, un poco intentando tapar algunas tendencias. También se refleja el hecho de que, después de tanto tiempo, ya no eres el crío que eras al principio, cuando ibas como un seductor empedernido. Ves que tu cara, tu cuerpo, han cambiado y que tu forma de pensar ya no es la misma. Todo eso está un poco reflejado en el show.

En suma, que intenta explicarse a su público.

—Exacto, exacto. Es eso: hacerme entender un poco a la gente, a mis seguidores. No son los típicos conciertos de espacios grandes a los que la gente va a cantar, que nuestro compañero de La Unión Mario Martínez llamaba «el karaoke nacional». Aquí la gente escucha.

¿Por qué estas canciones y no otras?

—El repertorio lleva un argumento, que es mi propia vida. La primera canción es 'Lobo hombre en París'. El que llegue tarde, se la pierde. Y la segunda, 'Sildavia'. Orden cronológico puro y duro. Gran parte de ellas son hits que fueron número uno. Pero hay también algunas más desconocidas, como 'Berlín', cuando vivimos la caída del muro en 1989, que yo creí que abría la puerta a una Europa más humana, más abierta... Y mire a dónde hemos llegado, a todo lo contrario. También hay al final canciones de esta etapa en solitario.

¿Siente que con el paso del tiempo las canciones adquieren un sentido distinto al de entonces?

—Me lo dicen más los seguidores. Por ejemplo, 'Vivir al este del edén' es una cosa a los 20 años, cuando vives bajo el ala de los padres, y luego la vida se vuelve dura. En mi caso, cuando cumplí los 40 fue cuando me di cuenta de que era responsable de todos mis actos y que todo lo que hiciera tendría una consecuencia, para bien o para mal.

Usted ha reconocido que exprimió a fondo los años de triunfo de La Unión, como su relación con las drogas, de las que logró salir tras un grave accidente de moto. ¿De qué se arrepiente hoy?

—Por supuesto, me arrepiento de haberme metido en historias que pudieron acabar conmigo. Eso lo he reflejado en una de mis últimas canciones, 'Héroe de piedra'.

¿Fue otra víctima del típico entorno del artista triunfador? Las adulaciones, los elogios, suelen hacer mucho daño.

—Sí, aunque eso pasa más al principio que al final. Hay que aprender a saber bajarse del escenario. En nuestro caso, después del gran éxito del primer disco de La Unión, el segundo, que no funcionó igual, fue una cura de humildad que nos ayudó a poner en su sitio todo eso de los egos, las fans... No dijimos: «Si queremos seguir en esto, vamos a hacer las cosas bien».

El final de La Unión dio mucho que hablar. Tras la muerte de Mario Martínez y después de que Luis Bolín y usted estuvieran años sin hablarse, su comunicado anunciando la disolución en 2020 fue mal recibido por su compañero. ¿Ha pensado que pudo llevar todo aquello de otra forma?

—Hubo en 2003 un momento clave, con el disco 'El mar de la fertilidad', en que el grupo se quebró directamente. Estuvimos tres meses sin hablarnos, todos contra todos. Pero seguíamos haciendo actuaciones, ganábamos dinero. Fue el momento de haber acabado con el grupo, o de haberme ido. Pero tuve miedo de la maldición del solista de grupo que, por su cuenta, no logra el mismo éxito: Ana Torroja no es Mecano, David Summers no es Hombres G, Bunbury no es Héroes, ni los discos de Mick Jagger triunfaron sin los Rolling. Temes qué pasará.

La muerte de Mario Martínez aceleró el final.

—Cuando estaba él, las decisiones eran, digamos, democráticas. Mario y Luis se llevaban muy mal. No por enfrentamientos personales, sino porque nunca estaban de acuerdo, y yo hacía de bisagra apoyando las ideas de uno que me gustaban o las del otro. Al desaparecer Mario [el guitarrista falleció en 2022 por un cáncer de laringe] pudo ser el momento de reinventarnos, pero Luis intentó ser mánager, director espiritual, todo. Metió mucho la pata, hicimos una canción solo, éramos él contra mí, pasaron cosas feas y, con la pandemia, fue el momento en que dije: «Se acabó».

¿Cómo se planteó el camino en solitario?

—Empecé a trabajar con el teclista que llevaba con nosotros mucho tiempo, Fermín Villaescusa, e hicimos un álbum que no se editó físicamente, porque ahora, para lo que se vende, ya no tiene mucho sentido. Por eso lo que he hecho es ir soltando canciones poco a poco en las plataformas.

Como autor de canciones que fueron banda sonora de generaciones, y perdón por el cliché, ¿cómo se siente cuando las corea el público?

—Es muy gratificante. Te das cuenta, además, de cómo disfruta esa gente de tu generación que, por la vida adulta y las responsabilidades, lleva tiempo sin salir. Y me divierte mucho verlos ahí cantando y bailando como críos.

¿Qué recuerdos le evoca Salamanca?

—Salamanca me encanta, me parece una joya de ciudad. Aparte, pues también el ambiente estudiantil le da un carácter muy juvenil, ¿no? La verdad es que no hemos actuado muchas veces allí, pero conozco Salamanca por las veces que he ido de turismo y me encanta, la verdad, es una ciudad espléndida.

Temas

Salamanca

Música