Mesa del Conde: 25 años haciéndote sentir como en casa

Viernes, 12 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

Hay lugares que uno descubre y lugares que lo descubren a uno. San Felices de los Gallegos, con su castillo medieval y sus calles de piedra, pertenece a los segundos. Aquí, en pleno Parque Natural de Arribes del Duero, el tiempo tiene otro pulso. Lo saben bien las tres socias fundadoras del hotel rural y restaurante Mesa del Conde, que este 2025 celebra 25 años acogiendo viajeros.

«Decidimos hacerlo en nuestro pueblo porque es Conjunto Histórico Artístico y es un pueblo que tiene mucha historia», recuerdan Clara y Milagros, mientras que Nati, la tercera pata de este negocio, es natural de un pueblo palentino. Clara es la cara visible de la empresa, mientras que Milagros y Nati se encargan de los fogones. «Al principio fue muy complicado, Internet apenas existía. Todo se hacía a través del boca a boca», explican las tres.

Veinticinco años después, el espíritu sigue intacto con la misma filosofía de siempre: recibir como en casa. «La mayoría de los viajeros busca tener una relación más cercana con el medio y con las personas que trabajamos aquí», comentan. «Buscan conocer el territorio, una relación muy personal y un turismo individualizado. No buscan la masificación», añaden.

En su restaurante, la carta cambia con las estaciones, pero mantiene un denominador común: el producto local. Cordero churro, morucha, quesos artesanos, embutidos y AOVE de Arribes. Entre las recomendaciones, las patatas rebozadas, el rabo de toro y el chuletón y la hamburguesa de morucha. «La carne que utilizamos es de aquí, de San Felices, más concretamente de animales que cría el marido de nuestra socia Nati», precisan. Al final todo queda en casa. «Lo del km0 lo practicamos todos los días», sonríen.

Ampliar La Ruta del Vino Arribes se extiende entre Salamanca y Zamora.

Mesa del Conde es también la puerta de entrada a un territorio singular. La Ruta del Vino Arribes se extiende entre Salamanca y Zamora, a lo largo de 180 kilómetros de cañones fluviales que han modelado un paisaje único. El contraste entre las paredes de granito y la penillanura ha creado un microclima ideal para el viñedo y para desarrollar un turismo ligado al territorio. Su situación fronteriza con Portugal y alejada de los grandes núcleos urbanos le confiere un carácter especial, casi de oasis en los confines de Castilla y León.

Ampliar Crucero ambiental Europarques.

La Ruta articula su oferta en once categorías que integran bodegas, restaurantes, alojamientos, enotecas, productores agroalimentarios, comercios, oficinas de turismo, ayuntamientos, asociaciones, transporte y ocio temático, permitiendo al visitante descubrir los Arribes desde múltiples perspectivas. Este año, con más de 75 socios, bate récord histórico de adhesiones y refuerza su propuesta con nuevas actividades y eventos.

«Es un pulmón, es una forma de que la gente nos conozca fuera de Castilla y León y de España y además nos ayuda a tirar para adelante. Es un gran apoyo», explican desde Mesa del Conde sobre formar parte de la Ruta. Un apoyo que impulsa a los socios y refuerza su papel como motor turístico de los Arribes.