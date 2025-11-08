Las carnicerías avisan de la subida que se espera para la próxima semana: los más previsores ya lo están comprando El cabrito y el tostón mantienen su precio, pero al ser dos productos estrella en el mes de de diciembre se espera una subida paulatina hasta la llegada de las fiestas

María Andrea Sandia Salamanca Sábado, 8 de noviembre 2025, 15:55

Los comerciantes del Mercado Central son claros: se acerca la temporada navideña y las personas que quieran ahorrarse unos cuantos euros harían bien en ir pensando en el menú de las fiestas.

El cabrito y el tostón mantienen su valor en relación a la semana pasada, sin embargo, desde las carnicerías advierten que se espera una subida paulatina y continuada a partir de la próxima semana y hasta las Navidades.

En concreto, el cabrito se puede adquirir en torno a los 19,90 € el kilo, mientras que el tostón está en 69 euros la unidad. Dos productos que son las estrellas de diciembre y que, debido a su encarecimiento en las semanas previas a las fiestas, los salmantinos más previsores ya han empezado a comprar. Otro alimento que ha aumentado sus ventas esta semana es la carne de ternera, que, a pesar de su elevado precio, ha sido de los productos más demandados en las carnicerías.

En las pescaderías, los precios se mantienen estables. La clientela ya ha comenzado a realizar las consultas por los alimentos típicos de las fiestas, pero todavía no se ha visto un aumento en las ventas. Actualmente, las almejas son el producto por el que más se pregunta a los pescaderos. Este molusco ubica su valor en los 38 euros el kilo. Además, el salmón, la pescadilla de pincho y el gallo de filete continúan entre los pescados más consumido por los salmantinos. Los dos primeros se pueden adquirir a 16,95 € el kilo y el segundo 22,90.

Los higos navideños y el mazapán también han realizado su entrada a los puestos del Mercado esta semana. Los primeros ubican su valor en 6,57 € el kilo y los segundos en 2,50 € la caja.

En los puestos de frutas y verduras, los ingredientes para platos de cuchara se coronan como los favoritos. El repollo está en 1,80 € el kilo, el calabacín en 1,90 € y el puerro en 1,50 el manojo.

El romanesco, la novedad de esta semana

Esta semana llegaron los primeros romanescos al Mercado. Esta verdura se puede adquirir a partir de 3,50 euros la pieza. También han llegado las primeras alcachofas en 4,48 € el kilo.

Suben las carrilleras, se mantiene la ternera y bajan las judías

En los comercios de casquería, los derivados de la ternera han visto aumentar su precio esta semana. Los más afectados por esta subida generalizada han sido el rabo y la carrilleras que actualmente se pueden adquirir 13,50 € el kilo, casi un euro por encima que en fechas anteriores.

En las carnicerías, la ternera presenta cierta estabilidad en su precio. Sin embargo, debido a las subidas acumuladas desde hace meses, su valor continúa bastante elevado y sin predicción de bajada. El kilo de carne para filete está en 17,90 € y la de guisar en 15.90 €.

Este semana las judías se pueden comprar más económicas que en fechas anteriores, a partir de los 3,90 euros el kilo las de procedencia extranjera. Las de Salamanca, por su parte, mantienen su precio en 4,50 € el kilo. La naranja también se pueden adquirir a un buen precio. En concreto, entre 1,68 y 2,98 € el kilo.