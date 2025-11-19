Mercadeo de citas previas: de 30 a 120 euros para lograr un hueco en el Registro Civil de Salamanca La web del Ministerio de Justicia no ofrece opción de obtenerla para trámites en los que es obligatoria pero varias webs se lucran ofreciéndosela a los ciudadanos

Hace meses que un cartel indica en el Registro Civil que no se atiende sin cita previa. Sin embargo, al tratar de solicitarla a través de la web del Ministerio de Justicia, la respuesta es: «En este momento no hay citas disponibles. En breve, la oficina pondrá a su disposición nuevas citas». A través de las vías oficiales resulta imposible encontrar un hueco para realizar determinados trámites en las oficinas de los juzgados de la plaza de Colón. Sin embargo, puede conseguirse si se está dispuesto a pagar por ello. Entre 30 y 120 euros rondan los precios por los que determinadas webs se ofrecen a conseguir una cita previa en el Registro Civil de Salamanca o en cualquier otro de España. Un mercadeo que ya denunció este periódico hace dos años con las citas en la Seguridad Social, pero que ha resurgido y que se aprovecha especialmente de la población extranjera.

Actualmente la web del Ministerio no da ninguna opción en la ciudad de Salamanca a los extranjeros que necesitan realizar trámites vinculados con la obtención de la nacionalidad española, como tampoco es posible la rectificación registral de un cambio de nombre o de sexo, o la tramitación de una emancipación en el marco legal permitido. Todas las citas están copadas. Sin embargo, basta una sencilla búsqueda por internet para dar con varios portales que se ofrecen a obtener esa ansiada cita para el ciudadano a cambio de un precio que oscila en función del trámite, la provincia y la web. Se lucran en un «comercio» de dudosa legalidad gracias al colapso de un sistema gratuito habilitado por la administración pública.

Una tarifa de 39,41 euros es la que cobra una de estos portales a una persona de origen extranjero por conseguir una cita previa en los juzgados de la plaza de Colón para la jura de la nacionalidad española concedida previamente de forma telemática o la inscripción de un matrimonio celebrado en el extranjero. Es el mismo precio que se aplica por concertar una cita en el Registro Civil para un cambio de nombre o de sexo. No obstante, para la tramitación de un expediente de matrimonio o unas capitulaciones el coste se eleva a 47,73 euros, y si se trata de inscribir un nacimiento desciende a 34,73. En otro portal, tan solo por lograr un hueco para solicitar certificados en el Registro se llega a cobrar 120 euros —diez por adelantado y otros 110 cuando se confirma la cita—. Y una tercera web ofrece una «tarifa plana» de 30 euros.

Operaciones policiales

No es Salamanca el único lugar donde se ha detectado este mercadeo con las citas previas de la administración pública. Una situación similar la denunciaba ayer mismo el Diario de León. Y hace tan solo dos meses, agentes de la Policía Nacional desarticularon en Valencia un grupo criminal dedicado a estafar con la venta de citas falsas para trámites de extranjería. Los arrestados presuntamente bloqueaban el sistema online de citas de extranjería, mediante un bot informático, que detectaba la disponibilidad de las citas para realizar trámites de extranjería y, automáticamente, las acaparaba casi en su totalidad. Los detenidos ofertaban las citas para casi todas las provincias de España través una aplicación de mensajería instantánea y de una conocida red social, solicitando el pago por transferencia bancaria y cobrando entre 50 y 90 euros por cada una, a pesar de ser un trámite gratuito. Una vez cobrado, los solicitantes recibían la confirmación de la cita, si bien cuando se personaban en las correspondientes oficinas de extranjería comprobaban que dichas citas no existían.

Las víctimas en este caso eran extranjeros con la necesidad de realizar distintos trámites de extranjería —solicitud de protección internacional, toma de huellas para el N.I.E. o solicitud de certificados de ciudadanos de la Unión Europea— y a las que, ante la imposibilidad de conseguir una cita por los cauces oficiales, la desesperación les llevó a pagar por un servicio público que es, en todo caso, gratuito.

También en Valencia, dos años antes, en mayo de 2023, se desmateló otra red similar. Gracias también a un sistema automatizado lograban hacerse con las citas disponibles para revenderlas posteriormente, a pesar de ser un trámite gratuito. Es decir, no vendían citas falsas sino que comercializaban las que bloqueaban en la web de las administraciones públicas.

Antecedentes en Salamanca

«¿En qué localidad sería?». «En Salamanca». «Vale, lo puedo intentar. Me envías por whatsapp los datos que necesito para solicitar la cita en la Seguridad Social. Me das una semana para conseguirla y te llamo en cuanto la tenga. Una vez confirmada, me haces un bizum. No cobro por adelantado. Si no lo consigo, te aviso». Esta es solo una de las conversaciones que en marzo de 2023 LA GACETA mantuvo con personas y empresas que, desde Málaga, Tarragona, Lérida o Madrid, se ofrecían a los ciudadanos a través de internet para conseguir una cita en el INSS, la Agencia Tributaria, la Oficina del DNI o en Extranjería de Salamanca. Dos años después, este «comercio» sigue existiendo con webs más desarrolladas.