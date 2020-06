LA GACETA ha invitado a todos sus lectores a que expresen su agradecimiento a los profesionales sanitarios que durante estos días están dando el máximo en una situación extremadamente delicada. La iniciativa ha obtenido una gran respuesta de los salmantinos, que han enviado al número de Whatsapp de LA GACETA, 607 084 919, multitud de mensajes de apoyo. También lo han hecho en los comentarios a la publicación de la convocatoria en Facebook, donde los agradecimientos se han acumulado en multitud de comentarios. A continuación reproducimos esas muestras de cariño y gratitud que hemos recibido de los vecinos de Salamanca: Enrique Solanes, vecino de Cabrillas manda esta emotiva carta de agradecimiento: “Todo un silencio, pero qué eficacia, qué nivel médico y qué profesional se ve en los hospitales Clínico y Virgen de la Vega de Salamanca. Me llamo Enrique Solanes, ingeniero químico nacido en la imperial Tarraco hace muchos años. Vivo en Cabrillas, pueblo de mi esposa y de gente maravillosa. En una prueba rutinaria de colonoscopia pedida por la doctora Charo Vaquero, coordinadora del centro médico de La Fuente de San Esteban, me detectaron tumor en el tercio inferior rectal. Muy bien aconsejado por ella, me envió rápidamente como profesional y con una base científica muy fuera de lo normal al Hospital Clínico. Allí, los oncólogos y los médicos cirujanos, doctores Blanco y Díaz Maag, me aconsejaron que me operara no sin antes pasar por la radioterapia y quimio. Por cierto, el servicio de radio, minucioso y extremadamente eficaz con unos profesionales a la altura máxima. Hace diez días de la operación. Muy bien, seis horas en el quirófano y todo lo dejaron muy limpio. Sobradamente sé que a todos los pacientes se les trata así, pero este ha sido mi caso y lo he vivido yo. No terminaría de dar alabanzas a esta médica y médicos que tanto científicamente como humanamente y hicieron por mi. Si en algo puedo ayudar en algún paciente estoy a su disposición y procuraré darles humanidad como la que he recibido yo. Gracias por todo”.

Jorge y Elena Gil, de Guijuelo. Á N I M O. Alberto Íscar Sánchez fue paciente, en diálisis peritoneal, del Servicio de Nefrología de Salamanca. La diálisis peritoneal nos fue cómoda y efectiva. La familia de Alberto quiere agradecer al servicio de Nefrología todas las atenciones recibidas durante su convalecencia, una atención que desempeñó con inteligencia y bondad un equipo extraordinario de médicos (José Luis, Helena, Alberto...) y enfermeras (Chelo, Lola...) que hoy dirige don José Luis Lerma. Nuestro agradecimiento para con todos ellos. Alberto Íscar Galán

Los vecinos de la calle Alarcón de Salamanca han decorado la vía con globos y también aprovechan para mandar un mensaje positivo: ¡Juntos resistiremos!

¡Fuerza y ánimo! ¡Sois unos superhéroes! Familia Rodríguez Martín

Cargando reproductor ...

- Los sanitarios que trabajan en el servicio de Urgencias del Hospital Clínico de Salamanca también han querido agradecer las muestras de apoyo que reciben cada día, y han hecho este emotivo vídeo.

Cargando reproductor ...

- Los hermanos Miguel y Roberto Bermejo Mateos han dedicado este emotivo vídeo a los sanitarios.

Cargando reproductor ...

- Sofía ha preparado este bonito vídeo para los que califica como "nuestros héroes del momento" con el propósito de enviarles todo el ánimo del mundo.

Cargando reproductor ...

- Bonito vídeo de Paula dedicado a todos los sanitarios salmantinos, con mención especial para su padre, que es médico.

- Quiero darle las gracias al personal sanitario (médicos, enfermeras, auxiliares, limpiadores, cocineros...) que están en el Hospital Universitario de Salamanca, por la labor que hacen especialmente con a mi madre que está ingresada en la séptima planta .Se llama Catalina. ¡Ánimo sois unos valientes! Os doy las gracias espero tenerla pronto en su casita. Gracias de nuevo por cuidarla. Ánimo. María Jesús - Para los médicos: son los héroes de este tiempo, sé que con la ayuda de Dios lo lograrán. Ánimo, se puede. Neri Magne

- Representáis lo grande que tiene este país. Estamos infinitamente agradecidos con vosotros y vuestro sacrificio, sin vosotros esto hubiera sido peor, y el Gobierno en años de recortes no os ha agradecido tanto esfuerzo. Espero y deseo que después de todo esto no se vuelva a jugar con la sanidad ni se dude del compromiso y el esfuerzo de nuestros sanitarios. Ibán

Seguid luchando con toda vuestra fuerza por muchos aplausos que os demos es impagable el esfuerzo, trabajo y humanidad, un saludo y que todo pase pronto. Pilar - A nuestros Soldados con Bata: Hola, yo soy militar pero militar de vocación. La mayoría de nosotros estamos preparados física y mentalmente para lo que venga por duro que sea, porque el trabajo que elegimos así lo requiere y estamos mentalizados. Pero sabemos que cuando hace falta que nos desplacemos a otros países donde nos necesitan, tenemos en nuestras manos lo necesario, tanto para protegernos nosotros, como para combatir con lo que tengamos enfrente. Pero ahora que tenemos encima una “guerra” en la que no hay bombas ni disparos, pero sí numerosos enfermos y fallecidos, en la que el enemigo es inviable y poderoso! No somos nosotros los que luchamos, Sois vosotros nuestros Soldados con Bata, Nuestros Sanitarios. A los que os han metido en primera línea del campo de batalla sin apenas protección para vosotros, ni tampoco armamento para luchar contra el enemigo y poder salvarnos. Aun así estáis demostrando cada día que sois capaces de hacerlo de seguir adelante con lo que tenéis, aún poniendo en peligro vuestras vidas y las de vuestras familias!! Creo este 2020 no lo olvidaremos ninguno de los ciudadanos de este país, no sólo por lo que estamos viviendo, sino también porque todos os vamos a llevar en nuestro corazón lleno de agradecimiento, os veremos de otra forma con la admiración que puedes ver a unas personas que lo están dando todo por nosotros. A partir de ahora muchos de nuestros pequeños ya no querrán ser futbolistas, ni youtubers o influencer, estoy segura que muchos de esta futura generación que está saliendo todos los días a sus ventanas o balcones para aplaudiros y cantar el Resistiré, querrán ser Sanitarios, porque ellos saben que vosotros sois lo que en 2020 estáis salvando el mundo! Diana - Quería agradecer la buenísima atención y cuidados dados, días atrás, por la Doctora Cristina Carbonell y todo el equipo de la 6° planta del Hospital Clínico Universitario de Salamanca. Mil gracias. Constantino Blanco Rubio - Cuando me traen a vosotros tan decaído como llego, vuestra cara está cansada pero vuestras manos y piernas no. Hacéis vuestro trabajo con tanto mimo... Ya estoy en Fonseca, gracias a vosotros que sois de pasta especial. Flery - ¡Vamos campeones! Desde La Fuente de San Esteban os mandamos todo nuestro apoyo y toda nuestra fuerza en estos duros momentos. Sabemos que con vosotros estamos en muy buenas manos. ¡Mil gracias por vuestro trabajo! Leandro y Conso - Gracias por vuestros esfuerzos de sacrificio y coraje. Que la FUERZA os acompañe, ¡¡¡HÉROES!!! Padre de enfermo de covid - Cada vez que os veo, y me refiero a medicos, enfermer@s, personal de la limpieza, auxilares, celador@s, se me ponen los pelos de punta y la emoción me embarga, sois héroes, estáis muy por encima de vuestras responsabilidades, con personas como vosotros uno se siente amparado. No se de qué forma España os lo tiene que agradecer, espero que este reconocimiento no sea flor de un día. Ánimo y un abrazo muy, muy grande. José Luis López.

- Mucho ánimo y mucha fuerza a todo el sector sanitario. Siempre habéis estado ahí y muchas veces injustamente tratados y siempre maltratados por políticos de un bando y del otro, y aún así siempre habéis dado lo mejor de vosotros mismos. Animo, fuerza. Honor y valor tenéis hasta para exportar. Felipe. - Me llamo Pedro, soy de Béjar aunque resido en Badalona. Tengo un hermano que vive en Béjar. Quiero agradecer en mi nombre y en el de mi familia la gran labor y sacrificio, con el riesgo que conlleva, que están realizando todos los sanitarios. Un fuerte abrazo para todos y siempre estaréis en nuestros corazones. Pedro. -Mucha fuerza y muchas gracias a todos los sanitarios de José Andres Álvarez - Hoy, y como nunca he sentido esa devoción por este trabajo, tan humano y tan valioso. Lo veo y lo sufro desde el aislamiento. Soy un compañero más, con ganas de volver a trabajar, ganas de que mi vida vuelva a tener un sentido. No olvidéis que estáis haciendo un bien que cura, tranquiliza y da paz mientras os estáis sacrificando día tras día.Y a pesar del ambiente de tensión y presión, de las circunstancias difíciles siempre lograis sacar una sonrisa. - Seguid luchando, lo vamos a superar. Solo vosotras y vosotros tenéis este don, que es un regalo que no recibe cualquiera. Un gran abrazo para cada uno de vosotr@s. Muchas gracias. Mensaje de un compañero de profesión aislado (Maati / Residencia asistida, Diputación de Salamanca) - Hola. Sois unos superhéroes, unas máquinas sanadoras... pero ante todo sois unas personas maravillosas, con vuestros buenos y malos días, con vuestras alegrías y penas, con seguridad o inseguridad laboral.. tenemos una gran suerte de tener profesionales así. Mis aplausos y los de toda mi familia para vosotros y vuestras familias. Familia Pérez Benito. (Jesús, Vega, Jaime y Alonso)

- A todos los héroes que luchan en los hospitales, de una salmantina que vive en Portugalete. En el cielo ya no hay ángeles se bajaron a la tierra, para cuidarnos a todos aun a costa de su vida. A cambio solo nos piden que nos quedemos en casa, que ellos velarán por todos también por los que se marchan. Y todos sus familiares les esperan con nostalgia y ellos por no contagiarles ya no duermen en sus casas. Quien nos lo iba a decir que nos encerrarían en casa, que nos quitarían los besos, las caricias, los abrazos, que nos quedaríamos solos, los abuelos sin los nietos, pues los padres no trabajan y no es menester cuidarlos, y así cada uno en su casa. Y los enfermos del bicho como los niños le llaman, en los hospitales solos, sin familiares ni amigos, la enfermedad les quito hasta el acompañamiento, de sus seres más queridos en el último momento. Y con el corazón roto ante tanto sufrimiento, los ángeles no se rinden, no conocen desaliento. Ellos con su mano alumbran la oscuridad del momento. Que nuestros ¡¡¡h é r o e s!!! No sientan que su entrega ha sido en vano, y a partir de hoy serán todos, nuestros hermanos. Con todo mi cariño y admiración. Rosa González Carballo.

Lionel, que también envía una foto en la que agradece su labor a todos aquellos que trabajan por frenar el virus. -Recordad: Si la curva de muertes está parando y si la cifra de curados está subiendo. Es gracias a vosotros. Mucho ánimo y mucha fuerza. Estáis salvando vidas con vuestro esfuerzo y vuestra dedicación. Vuestra profesión es sinónimo de generosidad.Estaremos eternamente agradecidos ❤️. Moro. - Queridos amigos del personal sanitario: muchas gracias por vuestra entrega y vuestra enorme generosidad. España es grande gracias a vosotros y a toda la gente buena, como vosotros. Os paso un testimonio de una colega vuestra, que se llama Blanca. Pido a Dios por todos vosotros. ¡¡¡Gracias por todo!!! Manuel ST (sacerdote). -Simplemente expresar lo que todos pensamos de estos grandes héroes, ángeles con alas que están sufriendo directamente está situación tan dura, solo puedo decirles en mi nombre y el de mi familia, gracias, gracias... y todo nuestro reconocimiento a esa gran labor que estáis realizando poniendo en riesgo vuestras vidas, muchísimas gracias y mi más sincero agradecimiento, un fuerte abrazo virtual para todos y mucho ánimo. Un ciudadano salmantino.

- Yanira y Yeray también se quedan en casa. Gracias por todo. - Muchas gracias, yo también soy sanitaria, trabajo en una residencia y sé lo duro que es este trabajo, mucha fuerza compañeros, vamos a salir de esto, mucho ánimo. María.

- Desde nuestra casa también queremos animar a los sanitarios. Familia Romero San Matías Domínguez.

- Llevo sin salir de casa 17 días, y todos los días a las 8 de la tarde salgo aplaudir con papá y mamá a los sanitarios, ¡ellos se lo merecen! ¡Vamos campeones vosotros podéis! Mil gracias. Triana

Yerai.

- Muchísimo ÁNIMO para el mejor padre y abuelo que hay en el mundo, aparte de ser un excelente trabajador, al que le faltan apenas dos meses para jubilarse y sigue al pie del cañón ayudando cuando más se le necesita. ¡Estoy muy orgulloso de ti, PAPÁ! Alberto. - A TODOS LOS SANITARIOS, GENTE HECHA DE OTRA PASTA Se nos coló el enemigo más rápido de que lo que pensábamos, mientras disfrutábamos de la vida, ajenos a todo. Una vez instalado, todos nos refugiamos detrás de la barrera y son los sanitarios a los que les está tocando lidiar con un enemigo de armas tomar. Una cuadrilla impresionante, hechos de otra pasta, que hacen frente como pueden al enemigo en duras condiciones, sin medios suficientes para combatir a un enemigo que se cuela por todos los rincones. Toda la sociedad hemos contraído con todos vosotros una deuda incalculable para devolveros tanto valor, esfuerzo, compromiso, tiempo... que estáis dedicando estos días. Las 8 de la tarde, se ha convertido en la hora más esperada de esta pandemia, abrimos ventanas y balcones para ir pagando día a día nuestra deuda emocional y a la vez mandaros energía para ser fuertes ante la lucha. ¿Qué sería de todos si en estos momentos flaqueáis? Podéis estar seguros que nos tenéis detrás empujando, apoyando desde la distancia y especialmente confiando en vosotros, creo que es una buena forma de pagar también la deuda. Esperemos que el día que esto pase, lo sigamos haciendo. Muchos ánimos. Antonio Castaño.

Carlos de Dios.

Familia González Moreno. - Mucho ánimo a todos nuestros sanitarios sois los mejores. Fuerza y muchas gracias lo conseguiremos con vuestra ayuda. Pilar. - Mensaje a los guerreros de primera fila en esta dura batalla: “En estos momentos de incertidumbre, vuestro esfuerzo me hace creer en las personas llegando incluso a valorar y enamorarme más de la vida. Estoy segura que este sentimiento lo tenemos muchos. Gracias por cuidarnos y sobre todo por darnos esa esperanza que tanto hemos deseado siempre. Esto ha supuesto un punto de inflexión en mi vida. Eternamente agradecida. Pitu. - ARCO IRIS DE QUINCE COLORES No sé porque nunca pensé, nunca imaginé que la angustia se apoderará de mí, De mí y de el mundo entero, sin distinciones habituales de primer o tercer mundo. Lo que sí tengo bien claro es que muy fuerte tiene que ser quien o que, pueda acabar algún día con el ser humano. Quizá sin vocación de mártir, esta raza se inmolará o tal vez, un lento harakiri será nuestro humilde verdugo. Pero hoy, hay que hablar de ellos, de los ángeles sin alas, aunque a veces sí que van de blanco, y son de la guarda, otros días se visten de verde incluso de vez en cuando parecen arco iris de quince colores. Ellos, que nos soportan a diario, que aguantan nuestras prisas, nuestras quejas, hasta insultos y agresiones. Porque alguien tiene la culpa, alguien tiene que pagar este desaguisado, y en vez de ser coherentes con ellos, pero sobre todo con nosotros mismos, elegimos descalificar a personas que han elegido servirnos y no digo servirnos excelentes vinos, ni exquisitos manjares, que atiborren nuestra panza de egoísmos. No señores, ellos, nos sirven lo único que tiene precio y muy caro, la salud. Ellos, que imagino la gran mayoría por vocación deciden partirse la cara con los estudios, cuando ya terminan, les tiemblan las piernas como a Bambis cuando tienen que hacer la maleta. Que no se olvide, que nadie lo niegue, quien no los ha visto cogerle la mano, a un niño o a un anciano, y dedicarle una sonrisa y cuatro palabras que pueden más que cualquier medicamento. Ellos y su, o nuestro sistema de salud, es lo verdaderamente importante en nuestras miserables vidas, de este que llaman primer mundo. Ellos, merecen hasta los aplausos de nuestros sueños. Gracias por estar ahí, a nuestro lado. Gracias por pintar arco iris de quince colores. Miguel Ángel Hernández. - No hay palabras para agradecer lo que estáis haciendo tanto médicos, enfermeras, auxiliares... Solo pensáis en los enfermos, en sacarlos adelante. No sé de dónde podéis sacar esa fuerza, para mí estáis hechos de otra pasta. Horas, horas y horas luchando contra algo que no se ve, no os importa contagiaro,s solo os importa luchar por la vida de los demás sin conocerlos de nada. Eso es ser ángeles y en España gracias a Dios tenemos muchos y los mejores. Un abrazo muy grande, mucha fuerza y cuidaos mucho, que necesitamos a esos ángeles ahora más que nunca pero después de que pase esto también. Yolanda Domínguez García. - Quiero daros toda mi fuerza y la de mi familia ya que nos hace falta, Gracias, gracias y gracias, yo también trabajo en una funeraria y sé que es muy duro pero saldremos y reforzados, lo veréis. Un abrazo enorme y fuerza. Jorge Herrera Calvilla. - Mi más profundo y sincero agradecimiento a los profesionales de la Santísima Trinidad y del Clínico: Alejandro, Sandra, Chelo y todos los que me han ayudado a salir adelante. Soy de los afortunados que he vuelto a mi casa y sin ellos, con sus tratamientos y sus constantes palabras de ánimo no lo habría conseguido. La Trini y la 6 del Clínico con todos sus trabajadores tendrán siempre en mi vida el lugar de honor que se merecen. Gracias a La Gaceta por permitirme hacerles llegar mi agradecimiento. Julio. - Muchísimas gracias por todo lo que estáis haciendo por los que estamos en casa, os dispenso todo mi agradecimiento y pido a Dios bendito os cuide y proteja. Daniel. - Nunca tantos deberemos tanto esfuerzo y sacrificio. Manuel Sánchez Vicente.

- Esta carta de agradecimiento la escribieron mis niños hace unos días para dar las gracias al personal sanitario de la UCI del Hospital Clínico de Salamanca que está cuidando al abuelo Arsenio. Charo Berrocal Rodriguez. - A los profesionales de sanidad os mando un abrazo virtual y un agradecimiento grande. Tengo dos hijos médicos, uno en Madrid y otro en Andújar, estoy intranquila y a la vez orgullosa de saber que están ayudando. Sagrario.

- Desde Palacios del Arzobispo y con esta preciosa foto quiero dar ánimo a todas las personas que están haciendo lo imposible por ayudar a las personas enfermas con este dichoso virus, muchísimo ánimo, estamos con vosotros. Isabel Sánchez Turrión. - En estos días tan terribles que estamos viviendo, he escrito un poema para todos aquellos héroes que estan haciendo lo imposible para erradicar esta pandemia. MUCHAS GRACIAS POR VUESTRO TRABAJO, por estar salvando muchas vidas, aun a costa de la vuestra. El titulo es: CORONAVIRUS. Maldito virus, maldito, que arremetes contra todos, sedienta tu vil corona de lamentos y sollozos. ¿Que pretendes, ruin, impío, prepotente y poderoso? ¿Erigirte en rey del mundo, con corona y cetro de oro? Los colores de la tierra, azules, verdes y rojos, a tu paso se convierten en abismos tenebrosos. La humanidad solidaria, al toque de mil trompetas, se despliega por los flancos, comenzando la contienda. HOMBRES BUENOS que resisten, esperanzados, sin miedo, sabiendo que la victoria hará su entrada gloriosa despertando a un orden nuevo. Con toda mi gratitud. María Valls Ferrán. - Todo mi apoyo para médicos, enfermeras y en general a todo el personal que trabaja para la sanidad y que son muchos. Teresa Rincón Sánchez. - ¡Hola! Soy Isabel y quiero dar muchos ánimos a todas esas personas que están al pie del cañón, que hay que valorar muchíiiiiisimo lo que hacen por nosotros. Isabel. - Ánimo a todos los sanitarios y personal auxiliar, para que pronto salgamos de esta lucha. No os olvidamos y mis condolencias por todos aquellos que no han ganado esta terrible batalla, pero que venceremos, arriba el mejor sistema sanitario del mundo y España. Mil graciassssss. Raúl Sánchez. - A todo el personal del Hospital Clínico de Salamanca, a tod@s y cada una de las personas que están en primera línea, mucho ánimo, mucha fuerza y que Dios os bendiga. Una persona agradecida por el sacrifico que están haciendo. - Somos Paula, Miranda y Sergio, vivimos en Salamanca, y solo queremos dar las gracias a todos los sanitarios de Salamanca, gracias a vosotros saldremos todos adelante, por vosotros, nosotros salimos todas las tardes al balcón porque sin vosotros no seríamos nada, un abrazo a todos los sanitarios y a todos sus familiares, no debe ser muy agradable verlos marchar todos los días, son héroes, nuestros héroes, mucho ánimo... Paula, Sergio y Miranda. - Este mensaje de reconocimiento y agradecimiento va dirigido hacia todo el personal Sanitario y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Queridos sanitarios: en estos momentos tan complicados, sois nuestros ángeles, los custodios de nuestra salud y nuestras vidas. Estamos luchando unidos, vosotros en campo de batalla y nosotros cumpliendo las leyes. No tendremos tiempo suficiente a lo largo de nuestras vidas, para valorar, reconocer y agradecer toda la entrega y dedicación que estáis otorgándonos. Que nuestros sentidos aplausos de cada tarde a las 19:58 h, retumben en vuestros corazones. Gracias por tanto, ahora y siempre. Isabel y David. - Es difícil ser salmantina en la distancia. Esto va para todos los sanitarios salmantinos. Porque el botón charro puede más que un virus. Porque dentro de poco entonaremos un ‘Como decíamos ayer...’ de Fray Luis de León y volveremos a pasear esas calles empedradas, a ver esos edificios dorados de piedra de Villamayor y volveremos a caminar admirando la Plaza Mayor como si fuese la primera vez que la vemos. Volveremos a ver a la Mariseca anunciar las fiestas. Volveremos a ser quienes éramos. Mucha fuerza a todos los salmantinos. En especial a los que nos cuidan, protegen y alimentan. Paula.

Yanira Cuadrado Molina. - SOIS LO MEJOR QUE TIENE ESTE PAÍS, QUE OS NECESITA AHORA DE FORMA ESPECIAL. Son seres humanos y lo sabemos todos. Mucho ánimo y mucha fuerza, que el mayor pago es la satisfacción personal. Soy María, jubilada confinada en casa (muy consciente de que soy una privilegiada), con mi marido. A mis hijos desgraciadamente los tengo trabajando fuera de España (confío que los profesionales de allí sean tan fuertes y comprometidos como los de aquí). María. - Quisiera dar las gracias a todos los que están colaborando y ayudando a las personas enfermas por el coronavirus. Desde médicos, médicas, enfermeras... todos el personal sanitario en general, agentes de la Policía Nacional y Municipal, Guardia Civil, Bomberos, militares. Tengo un sobrino militar que en estas semanas tan duras está colaborando también. Me quito el sombrero por ellos. Gracias a todos y un abrazo desde el barrio de Pizarrales de Salamanca. José Atuse.