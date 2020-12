Menos peluquería y más tratamientos para la piel por la mascarilla: los cambios que ha provocado la pandemia

Menor cuidado del pelo, pero más de la cara. Este es el resumen de los hábitos de belleza de las y los salmantinos. Con la llegada de la pandemia fueron muchas las personas que recurrieron a sus propias habilidades para arreglarse el pelo. “En estos meses no solo me he cortado el pelo yo, sino también a mi marido”, coinciden varias salmantinas. Una circunstancia que se ha traducido en menos visitas a la peluquería.

Las recomendaciones de Sanidad de evitar a toda costa los lugares concurridos, así como el cierre de la hostelería durante el último mes, ha provocado que las demandas de las salmantinas en las peluquerías y centros de belleza hayan variado, y mucho. “La rutina de los clientes es muy diferente a raíz de la pandemia”, explica Olaya Martín, propietaria de una peluquería en la capital. “Los hábitos han cambiado completamente. Ahora buscan servicios más básicos que no les obligue a estar mucho tiempo en la peluquería”, sentencia Lourdes Crego, peluquera en Salamanca. “La gente se hace lo imprescindible. Hay mucha gente que viene, se hacen el color y me dicen: quítame la humedad y no hace falta que me peines, si total, a las 10 hay que estar en casa”, recalca Martín.

Con las expectativas puestas en la reapertura de la hostelería -el pasado viernes-, los peluqueros esperan que se vaya retomando la normalidad en sus negocios, y recuerdan que: “Cumplimos el reglamento desde el minuto 0”-para exigir la protección del sector han creado la Asociación de Peluquerías de Salamanca con el apoyo de CES-. La caída en el flujo de clientes a lo largo de la pandemia también se ha notado en el resto de la provincia. En Peñaranda de Bracamonte, el peluquero José González señala que en puentes como el de la Constitución “solía estar hasta arriba y este año lo hemos tenido al 50%”. A pesar del drástico desplome de reservas, algunos profesionales del sector explican que durante los meses de verano se notó una ligera mejoría. “La gente buscaba cambios en su color de pelo y mucha mecha balayage -barrer en su traducción del francés-, como una manera de romper con una etapa”, explica González. Aunque ni hablar de las celebraciones en la época estival. “No hemos tenido ningún evento este verano, se han pospuesto para el año que viene”, explica Martín.

Por su parte, los chicos mantienen sus visitas regulares a la peluquería. “Ellos siguen viniendo con la misma frecuencia y ahora estamos haciendo muchas barbas”, detalla González.

Del pelo al cuidado facial y corporal. En los centros de belleza, los tratamientos se han adaptado al uso obligatorio de la mascarilla, tal y como explica Jenifer Alonso, propietaria de un establecimiento de belleza de Salamanca. Las propuestas para potenciar la mirada han aumentado con el diseño de cejas -microblading- o el lifting de pestañas. Otras de las demandas más frecuentes en los últimos meses por parte de las clientas salmantinas está siendo la eliminación del acné derivado del uso de la mascarilla, conocido como makné. El cuidado de las uñas también se ha intensificado entre las mujeres de la capital, detalla Alonso.