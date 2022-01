Menos atropellos en Salamanca que nunca

Hasta a la Concejalía de Tráfico le cuesta encontrar una única causa del descenso en picado del número de atropellos que se ha registrado en la capital. En 2021 se contabilizaron la mitad que en cualquiera de los veinte años previos a la pandemia. E incluso fueron casi un 25% menos que en 2020 cuando el covid obligó a imponer fuertes restricciones a la movilidad y algunos meses el tráfico se redujo a mínimos. Sin embargo, aunque el coronavirus no ha desaparecido, en 2021 el volumen de tráfico que soportó Salamanca volvió, según la Policía Local, a niveles similares a los de 2019, algo que no ocurrió, sin embargo, con el número de atropellos registrados.

Entre 1999 y 2019, se registraron de media al año 120 atropellos. En 2020, el peor año de la covid, fueron 70. Y en 2021, se redujeron a 53, según la estadística que maneja el Ayuntamiento. Además, por segundo año consecutivo, ninguna persona perdió la vida en las calles de la ciudad arrollada por un automóvil. En los tres primeros meses del pasado año se percibió un descenso de los atropellos que puede vincularse con la crisis sanitaria, ya que son menos que en el mismo periodo de 2020, cuando aún no se había declarado la pandemia. Sin embargo, a partir de junio, cuando el volumen de tráfico de la ciudad volvió a la normalidad, la cifra de accidentes con peatones implicados continuó descendiendo respecto al ejercicio anterior.

La cifras muestran, por tanto, que la disminución de atropellos no puede entenderse exclusivamente como una consecuencia de la crisis provocada por la covid. Pero, entonces, ¿cuál es la causa de un descenso tan pronunciado que hace pensar que no se trata de algo fortuito? Aunque no cree que sea el único motivo, el concejal de Tráfico, Fernando Carabias, reconoce que la reducción de los límites de velocidad en la mayor parte de las calles de la ciudad desde el pasado 11 de mayo ha influido muy directamente. Ese era el objetivo, así como rebajar la lesividad de los heridos, que perseguía el Ministerio de Interior, a través de la DGT, al obligar a rebajar a 30 kilómetros por hora todas las calles con solo un carril para cada sentido de circulación. Pero el edil insiste en que no puede achacarse a esa iniciativa exclusivamente. “Creo que es la acumulación de medidas que se han venido tomando a lo largo de los últimos años”, asegura Carabias, quien destaca entre ellas la nueva regulación de los semáforos, que, en muchos casos, reduce el tiempo que tienen los peatones y los vehículos para pasar, pero también la espera y la “tentación” de cruzar en rojo. Destaca la eliminación de las medianas en las grandes avenidas, como Canalejas, como una medida positiva, ya que ha reducido el número de viandantes que se arriesgan a atravesar indebidamente la calzada. Los radares, la mejora de la iluminación de los pasos de peatones, la colocación de vallas en lugares por los que los peatones cruzaban la calzada de forma indebida o la instalación de semáforos en los cruces más peligrosos, entre otras, son algunas medidas adoptadas en la última década para continuar recortando el número de accidentes. Pero, aún con todo ello y teniendo en cuenta que muchas de esas medidas se empezaron a aplicar hace años, la drástica caída de atropellos sigue sorprendiendo. Por ello, el concejal se muestra cauto e insiste en que hay que ver qué ocurre en 2022 para saber si este descenso ha sido algo puntual o marcará la tendencia de los próximos años.

Aunque aún no está disponible el balance definitivo del ejercicio, el Consistorio confía en que 2021 también va a arrojar un descenso en el número de accidentes de tráfico de la ciudad, así como de la lesividad —número de heridos y gravedad de las lesiones— en estos siniestros.