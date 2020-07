Mendigos bebiendo y bañándose en fuentes. La imagen que da la bienvenida a los que llegan en bus a Salamanca

El alto consumo de alcohol a lo largo de todo el día suele derivar en peleas entre ellos y llamadas a la Policía

Tanto los agentes municipales como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han anunciado el refuerzo de la vigilancia en diversas ocasiones, situación que no ha resuelto la imagen de una zona renovada a la que aún no se ha logrado dar una solución. De hecho, los vecinos aseguran que cuando la Policía Local les ha retirado la bebida han cambiado de emplazamiento durante unos días, pero regresaban a la semana.

En un momento en el que los primeros visitantes comienzan a llegar a Salamanca a través del autobús también crece la preocupación entre los empresarios ante una estación de autobuses en la que se han invertido 4,2 millones de euros por parte de la Consejería de Fomento y el Ayuntamiento de Salamanca, pero en el que también han participado las empresas concesionarias. La zona de espera de los andenes se acristaló para aislarla de los humos y los ruidos de los vehículos, así como la instalación de controles de acceso e iluminación.

De hecho, la reforma además de mejorar la estación de autobuses también ha atraído nuevas empresas como un establecimiento de una conocida pizzería, así como un supermercado. Aunque los vigilantes de seguridad tratan de impedir la entrada de estas personas en la terminal, muchas veces resulta inevitable ya que se aprovechan de los cambios de guardia del personal o el fin de los servicios para entrar en los baños o pedir limosna a los viajeros. No obstante, esta práctica se ha reducido con el incremento de la videovigilancia y el cierre de las dársenas, aunque no ha impedido que los gamberros sigan actuando sobre todo en las zonas donde las cámaras no llegan para no invadir la intimidad de los viajeros, como ocurre en los baños.