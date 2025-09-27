«Hemos mejorado en número de viajeros y en pernoctaciones respecto al año pasado»

Sábado, 27 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

¿Qué importancia tiene para Salamanca celebrar el Día Mundial del Turismo bajo el lema «Turismo y transformación sostenible» ?

—Es un sector importantísimo para Salamanca porque somos la ciudad más visitada de Castilla y León. Somos una ciudad acogedora donde el salmantino valora positivamente el turismo. Destaca asimismo el impacto económico que tiene en sectores tan relevantes para la ciudad como el comercio, la hostelería, los alojamientos y el transporte. Como ciudad patrimonio, el turismo también nos sirve para conservar y mejorar los espacios turísticos y patrimoniales que ponemos a disposición tanto del turista como del salmantino.

¿Qué medidas concretas está impulsando el Ayuntamiento para hacer del turismo en Salamanca una actividad más sostenible?

—Tenemos actualmente reconocidos dos planes de sostenibilidad con fondos Next Generation y con la participación de diversas administraciones como el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León y el Ministerio, que suman alrededor de 10 millones de euros. Están dirigidos a convertir el turismo todavía más sostenible a través de un conjunto de medidas muy importantes como por ejemplo la transición digital de los servicios turísticos. También hay un eje que se basa en la transición verde y el repartimiento de las zonas turísticas, así como la sostenibilidad en cuestiones como la iluminación, la mejora de los servicios y los iconos y recursos turísticos. Ahora estamos inmersos en la mejora de Ieronimus y Scala Coeli, y en lo que denominamos nuevos barrios turísticos como el río Tormes, mejorando los servicios al visitante. Además, ahora tenemos tres oficinas de información para el turista: Plaza Mayor, Fonda Veracruz y Catedral. También estamos trabajando en una plataforma turística inteligente que aplica nuevas tecnologías, inteligencia artificial al turismo y a los servicios que ofrecemos al visitante. Todas estas medidas intentan hacer el turismo más sostenible para que también haya un lógico equilibrio entre el turista y el vecino.

¿Cuáles son los datos de Salamanca tanto en turismo nacional como internacional?

— Los datos de agosto nos indican que hemos mejorado tanto en número de viajeros como en pernoctaciones respecto al año pasado. Son aproximadamente unos 1.200 viajeros más que el mismo mes del año anterior y 400 pernoctaciones más. Se traducen en un impacto económico importante sobre la ciudad. Venimos también de un mes de julio que ha sido el mejor de la historia. 2025 va a ser un gran año en cuanto al turismo. Es cierto que los turistas nacionales no crecen tanto, crecen más los extranjeros, lo cual no está mal porque el poder adquisitivo del extranjero suele ser alto. Estamos satisfechos, pero hay que seguir mejorando para que esos números aumenten, porque es un impacto económico positivo para la ciudad.

¿Qué beneficios económicos aporta el turismo a la ciudad y al tejido empresarial?

—Hay sectores , como el hotelero y el hostelero, directamente relacionados con el turismo. El número de terrazas y de establecimientos de hostelería ha crecido y genera un empleo muy importante para la ciudad, como lo genera también el comercio. Pero hay otros sectores de los que a veces nos olvidamos o a lo mejor no están tan directamente relacionados, pero son sectores muy sensibles al turismo como el colectivo de los guías, que nos trasladan que están trabajando como nunca. El sector de los taxis también están satisfechos, el comercio en general y por supuesto, los museos que también dan empleo y generan riqueza. La Casa Lis o el Museo de Automoción están en números de visitantes históricos.

¿Existe una estrategia para diversificar la oferta turística y llevar visitantes a otros barrios y entornos naturales de Salamanca?

—Sí, es muy importante para la sostenibilidad que el turista también transite por zonas distintas al casco histórico y aumente su estancia en la ciudad. En este sentido, hay tres zonas muy relevantes. En primer lugar tenemos una serie de medidas y de recursos turísticos para hacer todavía más atractivo el río, siempre desde un punto de vista respetuoso con el medio ambiente. También estamos trabajando para embellecer la zona de San Cristóbal y Las Claras. Tiene atractivos patrimoniales muy importantes como por ejemplo el Museo de Pinturas Medievales de Las Claras o algunas iglesias románicas como Santo Tomás o San Cristóbal. También hay planes para embellecer la plaza San Román, poner iluminación artística en el Palacio Conde Francos en esa misma plaza y renaturalizar algunas zonas. Tenemos el Barrio del Oeste con la Galería Urbana, un conjunto de pinturas que lo convierten en un espacio muy artístico y atractivo. Y la zona de San Vicente, con la reciente apertura del Museo del Cerro de San Vicente, que también ha ganado protagonismo. Con motivo del Día Mundial del Turismo, repetiremos, como este verano, visitas guiadas por la zona del Tormes, por el Barrio del Oeste y por San Cristóbal y Las Claras.

¿Qué papel desempeñan las nuevas tecnologías en la gestión turística de la ciudad?

—Uno de los ejes de los planes de sostenibilidad es la transición digital y aquí trabajamos en varias líneas. Está en ejecución la plataforma turística inteligente, un salto cualitativo muy importante, utilizando inteligencia artificial que va a mejorar la información al visitante. También vamos a renovar el sistema de reservas de actividades turísticas y vamos a introducir en el turismo cuestiones como los gemelos digitales en algunos bienes patrimoniales. También llevaremos a cabo alguna acción en cuanto a rutas virtuales para conocer Salamanca con un recorrido distinto a través de personajes salmantinos ilustres. En los próximos meses van a ver la luz y van a suponer un salto muy importante a nivel tecnológico.

¿Cuáles son los principales retos de Salamanca en el ámbito turístico?

—El reto es seguir creciendo y mejorando en recursos turísticos y patrimoniales. Mejorar todo lo que tenemos y, si es posible, ampliar los espacios visitables. También es muy importante mejorar los servicios que ofrecemos al visitante junto a la promoción de la ciudad porque sabemos el valor que tiene el impacto económico para la ciudad. Estos son los principales objetivos, siempre desde el punto de vista de la sostenibilidad del turismo.