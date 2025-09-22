Mejora tu marketing con la Escuela de Comercio de ASECOV y los cursos de Activatics

Lunes, 22 de septiembre 2025, 08:14 Compartir

La presidenta de la Asociación de Comercio ASECOV, Soledad Gómez, ha presentado junto al Concejal de Comercio del Ayuntamiento de Salamanca, Pedro Martínez, las nuevas actividades de impulso de la digitalización en el comercio local, con el objetivo de reforzar la competitividad del sector y apoyar su adaptación a los nuevos hábitos de consumo.

Dentro de las actuaciones de este trimestre, ASECOV, asociación integrada en CEOE CEPYME Salamanca, pone en marcha una nueva edición del programa ActivaTICS, que en esta ocasión se centrará en las aplicaciones prácticas de la Inteligencia Artificial para el pequeño comercio, desde la creación de contenidos y campañas hasta el análisis de datos y la mejora de la presencia online.

En este sentido, la presidenta de ASECOV, Soledad Gómez, señala que «nuestro objetivo es que los comercios locales puedan aprovechar el potencial de la tecnología para mejorar su visibilidad, optimizar su tiempo y conectar mejor con sus clientes, aprovechando las ventajas que ofrece la inteligencia artificial que ya ha dejado de ser una herramienta reservada a las grandes empresas, y que está al alcance de cualquier comercio».

El programa, que se desarrollará entre los meses de octubre y diciembre, está formado por seis cursos temáticos. Cada uno incluye dos sesiones prácticas presenciales de una hora de duración, en las que los participantes aplicarán directamente lo aprendido a sus propios negocios.

Los contenidos previstos son:

- Introducción a la IA y uso de ChatGPT, para aprender a generar ideas, contenidos y campañas personalizadas para el negocio. (1 y 8 octubre).

- Creación de imágenes y vídeos con IA, aplicables a redes sociales, campañas y WhatsApp, incluyendo la preparación de materiales para la campaña de Navidad. (15 y 22 octubre).

- Diseño de catálogos y presentaciones comerciales, combinando texto e imagen para mostrar productos y servicios de forma profesional. (29 octubre y 5 noviembre).

- Mejora de la presencia online, con herramientas para optimizar la web, redes sociales o boletines de fidelización, y evaluar la posición de cada negocio frente a su competencia. (12 y 19 noviembre).

- Análisis de datos e informes con IA, para extraer conclusiones sobre ventas, márgenes o tendencias del sector y planificar nuevas estrategias. (26 noviembre y 3 diciembre).

El programa tiene aforo limitado, por lo que es necesaria inscripción previa antes del 25 de septiembre a través del formulario disponible en la web de ASECOV. Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción, dando preferencia a asociados de ASECOV, después a asociados de CEOE CEPYME Salamanca y, finalmente, a no asociados.

Además, ASECOV continúa desarrollando su proyecto Escuela de Comercio, un espacio online con recursos y artículos prácticos sobre marketing comercial, redes sociales, técnicas de venta, escaparatismo o herramientas digitales para la gestión del negocio.

El objetivo, explica Soledad Gómez, «es ofrecer a los comercios locales contenidos breves, claros y aplicables a su actividad diaria, que se publicarán semanalmente en la web y que además forman de un libro recopilatorio que recoge los primeros artículos, que puede descargarse en nuestra web».