Meins apuesta por el futuro en el sector de la biotecnología con el Liofilizador S3

En un mundo donde la tecnología aplicada a la biotecnología avanza a pasos agigantados, la capacidad de preservar muestras biológicas con precisión, seguridad y eficiencia se ha convertido en un pilar fundamental para el progreso científico. En este contexto, Meins se posiciona como un actor clave para el desarrollo de herramientas biomédicas gracias al desarrollo del Liofilizador S3, el innovador componente de hardware que forma parte de la solución de 300K. En esta entrevista, Julián Herrero, presidente y fundador de Meins, nos habla sobre la importancia de esta tecnología y cómo su implementación marca un antes y un después en los procesos de estabilización de muestras a temperatura ambiente.

¿Cómo surgió la idea?

—La idea surgió como un modo de dar respuesta al problema que existe con la estabilización de las muestras biológicas utilizando el gold estándar actual que es la ultracongelación. La ultracongelación se basa en el uso de ultracongeladores, que son neveras industriales de uso biomédico que tienen que estar conectadas ininterrumpidamente a la red eléctrica para su correcto funcionamiento, pero no solo eso, sino que deben estar ubicadas en salas con una temperatura controlada de forma continua a través de aires acondicionados, generando una huella de carbono muy significativa. Sabemos que cada ultracongelador, hay cientos de miles en todo el mundo, aporta 8 toneladas de CO2 al año. Desde Meins, con nuestro firme compromiso para tratar de descarbonizar las industrias y los centros de servicios, entendimos desde un primer momento que este proyecto encajaba perfectamente con el objetivo global del departamento de I+D, así como con los potenciales nuevos proyectos que desarrollará la empresa dentro del sector Biotecnológico.

¿Qué necesidades va a cubrir a la sociedad?

—Las muestras biológicas se utilizan, en última instancia, para tratar de mejorar la calidad de vida de las personas y contribuir a solucionar el reto social de una longevidad cada vez mayor. Las muestras biológicas, obtenidas en la mayoría de los casos como remanentes de las muestras utilizadas para la realización de los diagnósticos clínicos, cada vez más complejos y personalizados, son utilizadas además para hacer investigación clínica, lo que permite identificar y caracterizar nuevos biomarcadores, así como en la industria farmacéutica y biotecnológica, tanto para el desarrollo y validación de fármacos, químicos o biológicos, con los que mejorar la calidad de vida de las personas, así como para el desarrollo de las herramientas que permiten la detección de las enfermedades. Contribuyendo en definitiva, a lo que se llama medicina personalizada, precoz y de precisión.

Ampliar Julián Herrero, presidente y fundador de Meins y Fernando Martín de Lara CEO de 300K Solutions.

¿Qué representa este proyecto para Meins y para su posición en el sector biotecnológico?

—Meins, desde su departamento de I+D, tiene como visión tratar de contribuir, a través de proyectos innovadores, al cambio de modelo productivo, y lo hace tratando de dar soluciones a dos de los sectores más relevantes: el de las energías renovables y el de la biotecnología. El dar una solución al problema de la estabilización de las muestras biológicas nos permite entrar al sector de una manera transversal, ya que es un problema común a múltiples mercados de lo que se llama «Life Science», o biotecnología para entendernos. Esto nos dará acceso a múltiples actores que nos permitirá a su vez identificar nuevas oportunidades a las que eventualmente poder dar una solución, y que por tanto este proyecto no sea único, sino el primero de muchos para la resolución de problemas con los que tratar de contribuir al cambio de modelo productivo.

¿Cuáles son las ventajas de este producto frente a la competencia?

—La solución propuesta, que no un producto, permite estabilizar las muestras biológicas a temperatura ambiente, lo cual ya es una ventaja absolutamente disruptiva y diferencial con respecto al método actual, ya que al no tener necesidad de mantener los ultracongeladores continuamente conectados a la corriente eléctrica y refrigerados, genera un ahorro de energía y otros costes asociados, como la necesidad de mantener congeladores vacíos por si alguno falla, del 72% de los costes de mantenimiento. Por supuesto, la posibilidad de enviar muestras biológicas entre diferentes instituciones a temperatura ambiente en vez de en congelación, que implica el uso de camiones y aviones con habitáculos refrigerados, es mucho más económica y segura, ya que, por definición, mantener a temperatura ambiente una muestra es infinitamente más seguro que hacerlo a través del mantenimiento de una cadena ininterrumpida de frío. Finalmente, el espacio que ocupan los ultracongeladores, habitualmente ubicados en sitios caros como centros de investigación u hospitales, se reduce en un 240% si las muestras se mantienen a temperatura ambiente.

¿A qué espacios o mercados se quiere destinar?

—Como te anticipaba anteriormente, existe una serie de mercados susceptibles de usar la tecnología que en su conjunto forman una cadena de valor que iría desde la investigación clínica, para la identificación de nuevos biomarcadores, a empresas de biotecnología que desarrollan las herramientas para la identificación de los mismos, hasta el sector del diagnóstico clínico que se nutre de esos descubrimientos e invenciones, hasta terminar con el sector farmacéutico que desarrolla los tratamientos. Existe, de forma adicional, un actor común a todos ellos que se llama Biobanco, y cuya misión principal es la de proporcionar muestras biológicas a los otros cuatro sectores o mercados mencionados.

¿Qué retos implicó fabricar íntegramente el liofilizador en vuestras instalaciones?

—La primera respuesta que me viene a la cabeza es todos los del mundo, y alguno más. Todo fue un reto, desde elegir las tecnologías que queríamos utilizar, hasta el ensamblaje de los componentes, pasando por la elección de los proveedores y materiales, así como la definición de procesos y gestión del proyecto. En cualquier caso, vemos todo este proceso como algo muy productivo, una experiencia que nos ha permitido aprender y poder de este modo evitar retrasos o fallos en la implementación de proyectos futuros en los que ya estamos involucrados. Lo único que no falló, y que en última instancia permitió que esto sea una realidad hoy fue, además de la capacidad de financiar el proyecto, que es significativa, el equipo, que, de forma inquebrantable, y mostrando una resiliencia extraordinaria, nunca desfalleció consiguiendo hacerlo realidad.

Ampliar Solución del Liofilizador S3.

¿Qué avances o tecnologías innovadoras incorpora este modelo?

—La principal innovación que incorpora el equipo, protegida por patente, es el modo diferencial de transmitir la temperatura durante el proceso de liofilización, tecnología que utilizamos para estabilizar las muestras biológicas. De forma adicional, no usamos partes móviles en el equipo, lo que facilita y ahorra costes de mantenimiento del mismo. Además, no se trata de un producto sino de una solución que ha sido desarrollada a través de 300K solutions, en la parte de reactivos de laboratorio, y mantenidos bajo secreto industrial, tenemos formulaciones específicas para la estabilización de muestras concretas, como la sangre, por ejemplo. O modelos de utilidad para elementos como unos viales de liofilización para volúmenes pequeños que nos vimos obligados a desarrollar ya que no existían disponibles en ningún lugar del mundo.

¿Qué perspectivas de futuro tiene esta solución?

—Que de aquí a unos años los usuarios no utilicen, o utilicen de forma residual, la congelación para la estabilización de las muestras desde el momento en que se extraen hasta que se usan. En Meins hacemos innovación disruptiva a través del uso de la tecnología. No nos conformamos con hacer las cosas como todos, sino que queremos hacerlo de una manera en la que actualmente no se hace , y eso no es fácil y requiere mucha resiliencia y determinación, ahora bien, cuando ocurre, cambias el mundo, y eso es, en última instancia, para lo que nos levantamos todos los días.