Medir la vacunación además de los contagios. La propuesta de los sectores más afectados por la crisis

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, anunció este martes que el fin del estado de alarma no supondrá una relajación de las restricciones, a excepción de las que no puedan tomar como el toque de queda, sino que se seguirá con la pauta del ‘semáforo covid’. Sin embargo, esto tampoco es automático, como ya ha demostrado la Junta en diversos cambios, sino que también depende de otros valores como la tendencia, la positividad de los casos sospechosos, la capacidad para establecer planes de contingencia, además de otros factores como la demografía y la movilidad del territorio evaluado.

Salamanca con los actuales parámetros que tiene estaría en la fase 3 ya que no tiene ningún indicador en ‘riesgo extremo’. No obstante, no cumpliría con la tendencia descendente mantenida durante 7 días en los contagios ya que ayer mismo se produjo un incremento. La Junta además decidió cerrar los interiores en los municipios que superasen los 150 de incidencia en una medida recomendada por el Ministerio de Sanidad, pero que no aplican la mayoría de comunidades. Los sectores afectados consideran estos criterios muy estrictos. Hay que recordar que Salamanca tan solo ha estado quince días en nivel 3 a finales del mes de diciembre siguiendo los parámetros del ‘semáforo covid’.

El presidente de la Cámara de Comercio, Benjamín Crespo, pide que además de los contagios también se mida “el nivel de vacunación”. “No estamos en las mismas condiciones que en noviembre cuando no había vacunas y eso también debería tenerse en cuenta a la hora de aplicar las restricciones”, detalla. En este sentido, señala que continúa apostando por la “responsabilidad” tanto de los comerciantes como de los clientes, aunque considera que el tercio “es insuficiente”. El comercio necesitaría pasar a fase 2 para poder abrir un 50% de aforo.

La hostelería es otro de los sectores más afectados. Tan solo pudo disfrutar durante diez días de la fase 3 y actualmente tiene cerrados todos los interiores en la capital del Tormes. El presidente, Álvaro Juanes, considera que están “hartos” de que tanto Igea como Casado ya se anticipen a hablar de restricciones. “No sabemos cómo estaremos el 9 de mayo y ya nos hablan de prohibir”, lamenta. En este sentido, ve un “agravio comparativo” con otros interiores como los espectáculos de conciertos. “Se sigue criminalizando el sector cerrando solo los interiores de bares, restaurantes y salas de juego”. Juanes también critica que no se tenga en cuenta las propias declaraciones de los expertos que consideran que los contagios se producen en los domicilios. Por ello, señalan que estudiarán cualquier vía legal. “Vamos a meter la misma presión a la que nos están sometiendo”.