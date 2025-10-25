Medio millón de euros para una puesta a punto de la calle Libreros en tres fases El Ayuntamiento licita las obras de reparación del pavimento y renovación de tuberías y alumbrado pendiente desde 2021

Carlos Rincón Salamanca Sábado, 25 de octubre 2025, 13:40

Aunque el proyecto se redactó en febrero de 2021, el Ayuntamiento de Salamanca no ha licitado hasta ahora por 543.633 euros las obras de reparación del pavimento y de renovación de redes de la calle Libreros, una intervención a la que se dirigirá parte del superávit del pasado presupuesto.

Conforme a las indicaciones de la Comisión Territorial del Patrimonio, la actuación debe preservar el mayor número de losas de granito posible, por lo que estas piezas de un ancho de medio metro y longitud variable serán retiradas para ser restauradas, mientras que aquellas que presenten roturas en las esquinas se serrarán acortando su longitud. Otras, dado su deterioro estado deberán ser sustituidas completamente.

Tanto las redes de saneamiento como las de distribución de agua serán sustituidas en toda la calle por su antigüedad y escaso diámetro, salvo en el tramo entre el Patio de Escuelas y la calle Calderón de la Barca, donde ya fueron renovadas con un proyecto anterior. Además, se pretende renovar la obra civil del alumbrado público respetando la instalación existente en fachadas, así como disponer una nueva red común de canalizaciones para telecomunicaciones de las diferentes compañías y para la Universidad de Salamanca. El ámbito del proyecto abarca toda la calle Libreros, entre las calles Serranos y Veracruz, y tiene una superficie total de 1 814 metro cuadrados.

Dado que se trata de una calle muy turística en pleno casco histórico, el Área de Ingeniería Civil plantea realiza las obras, que se prolongarán seis meses, en, al menos, tres fases, para minimizar las molestias a los vecinos. Los tres tramos previstos en los que se dividirá la obra son de la plaza de San Isidro a la calle Traviesa; de Traviesa a Calderón de la Barca; y de esta a Veracruz