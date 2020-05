Medio millar personas vuelven a protestar contra Sánchez por las calles de Salamanca

Octavo día consecutivo de protestas en Salamanca contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la crisis del coronavirus y el “tsunami” económico y social que ha provocado el estado de alarma, con gritos de “Libertad” y “Dimisión”. Las protestas se repiten con los mismos lemas desde la plaza de España a la Plaza Mayor.

La manifestación de este viernes ha contado con mayor acogida que días anteriores ya que ha contado con la participación de alrededor de 500 personas.

Uno de los participantes en la manifestación ha recordad que este sábado "Vox ha organizado una manifestación a nivel nacional convocada y aprobada en todas las Comunidades Autónomas". De esta forma, el manifestante anima a que "mañana todo aquel que quiera participar con su vehículo, su mascarilla pueden estar en el aparcamiento de las Bernardas a partir de las 11 de la mañana. Es libre y no estamos obligados a que nos señale con el dedo nadie porque somos un país libre".

María, jubilada, ha repetido en la protesta y el día anterior explicaba que el Gobierno nos miente para “tenernos maniatados y que no podamos expresarnos ni manifestarnos”. “Durante toda mi vida he votado socialismo, pero desde que tuvimos a Zapatero me di la vuelta. Las izquierdas, aunque tienen muy buenos deseos de hacerlo bien, no están capacitadas. Y hablo de los socialistas porque lo de los comunistas no entra en mi cabeza. Que a alguien que ha trabajado toda su vida, si tiene mucho, le quieran quitar de lo suyo... Que se lo quiten a los ladrones. Me he decepcionado mucho porque incluso hubiera votado a Pedro Sánchez si no se hubiera unido al 'Coletas'. Yo quiero lo mejor para mi país, pero lo que hacen no lo están haciendo nada bien y por eso estamos aquí”.