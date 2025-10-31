Al menos medio año de obras para acondicionar la antigua residencia de Puente Ladrillo como centro de inmigrantes

Carlos Rincón Salamanca Viernes, 31 de octubre 2025, 06:00 Comenta Compartir

«Lo primero que hemos tenido que hacer es contratar a una empresa de limpieza para acceder al mismo, imagínense el estado tan deplorable en el que se encontraba». Con estas palabras, el delegado del Gobierno de Castilla y León, Nicanor Sen, arremetió el pasado febrero contra la Junta de Castilla y León por el mal estado en el que devolvió las instalaciones de la carretera de Aldealengua tras estrenar la nueva residencia de San Juan de Sahagún. Lo cierto es que en las instalaciones vacías desde 2023 en las que Migraciones prevé abrir el centro de inmigrantes se han producido diversos actos vandálicos y robos y se encuentra muy deterioradas. Por este motivo, el proyecto de rehabilitación del complejo conllevara un elevado presupuesto, concretamente 1.176.755 euros.

Aunque a la Secretaría de Estado le urja contar con estas instalaciones para hacer frente a la crisis migratoria, tendrá que esperar, en el mejor de los casos, casi un año para poder disponer de él. Una vez que obtenga la licencia municipal de obra y sin tener que el plan del departamento de Elma Saiz vulnera la normativa autonómica, los trabajos de rehabilitación del inmueble durarán, al menos, seis meses, y antes de empezar y dada la elevada inversión que supone tendrán que ser licitados y adjudicados.

Entre las actuaciones que se contemplan en el edificio, se encuentra la reparación del vallado exterior de la parcela y de las puertas rotas; la sustitución de las ventanas y también de las persianas que están dañadas, y el retejado de la cubierta de pizarra, un elemento protegido que sufre importantes filtraciones. Los cuartos de baño tienen los alicatados en mal estado después de los robos que han sufrido, en los que se han sustraído elementos de las duchas y grifería, por lo que habrá que arreglarlos. Además, es necesario demoler tabiques para adoptar las duchas en cuatro habitaciones a personas de movilidad reducida, así como para facilitar el paso de alimentos desde el oficio al comedor. Por otra parte, en varias zonas del complejo ha desaparecido el falso techo como consecuencia, al parecer, del vandalismo y los robos. Aunque, en otros lugares, ha sido la humedad de las filtraciones la que ha provocado el deterioro de los techos. Son muchas las intervenciones, por tanto, que será necesario acometer antes de convertirlo en centro de acogida.

Su uso como residencia de mayores no fue el primero que tuvo el edificio de la carretera de Aldealengua que la Secretaría de Estado de Migraciones quiere sumar a la red de centros para la acogida y atención de personas inmigrantes. Inicialmente fue un convento, y su arquitecto, un dominico que destacó como uno de los exponentes del racionalismo o movimiento moderno de carácter religioso.

Fue en 1965 cuando se construyó el antiguo convento de las Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia en las afueras de Salamanca. El autor del proyecto era Francisco de Paula Coello de Portugal —más conocido como Fray Coello de Portugal—. Fue en los años noventa del pasado siglo cuando el Imserso emprendió las obras para la transformación del edificio en la residencia de mayores de San Juan de Sahagún. Inicialmente la apertura estaba prevista para marzo de 1991, pero se retrasó porque no existía una estación de bombeo ni colector de las aguas residuales. Una vez inaugurada, la residencia no tardó mucho en cambiar de manos. Con la transferencia de competencias del Estado a las comunidades autónomas, en 1995 el centro paso a depender de la Junta de Castilla y León. Pero en julio de 2023, la administración autonómica construyó un nuevo edificio para esta residencia y el edificio quedó vacío.