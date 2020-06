Polémica en la Universidad: Medicina no admitirá estudiantes por traslado de otras facultades

La Facultad de Medicina de Salamanca no convocará el próximo curso 2020-21 el acceso a los grados en Medicina y en Odontología por la vía del traslado de expediente, es decir, no admitirá a alumnos de otras universidades que en segundo curso o posteriores pidan un traslado a Salamanca.

La medida no ha sentado nada bien a los estudiantes que estaban pendiente de esta convocatoria para, en la mayor parte de los casos, regresar a Salamanca con su familia. El decano, Javier García Criado asegura que es una situación que todo el centro “lamenta”, pero explica que las condiciones de seguridad para el próximo curso ante la pandemia de COVID-19 complican mucho la realización de las prácticas, tanto las preclínicas como las clínicas. “Somos conscientes de que vamos a tener dificultades muy importantes con la realización de las prácticas, lo que no aconseja incrementar el número de alumnos”, comenta el decano y añade también problemas logísticos para abordar las cerca de 200 solicitudes de traslado que reciben cada año, así como complicaciones para poder manejar la documentación original necesaria en este tipo de traslados.

La facultades tienen potestad para decidir este tipo de cuestiones, en la Facultad de Medicina se valoró en la comisión permanente y se decidió la suspensión de esta vía de ingreso que afectará a unos 20 alumnos, que son los que suelen entrar en Medicina, y otros 8 en Odontología, algo más del 10% de las plazas disponibles. “Incrementar el número de alumnos va en contra de cualquier planteamiento docente que implique calidad”, insiste García Criado.

Los argumentos del decano no convencen, sin embargo, a algunos padres y alumnos afectados que han dirigido cartas al Defensor del Pueblo y al Procurador del Común, e incluso planean constituirse como plataforma para frenar esta decisión que consideran injusta, más aún en las actuales circunstancias, ya que muchas familias se han visto afectadas por la pandemia y no pueden costear los estudios de los hijos fuera de su ciudad. Además, la situación se ha complicado ya que no solo la de Salamanca no convocará traslados, parece que la Facultad de Medicina de Valladolid y otras universidades públicas han optado por hacer lo mismo para evitar, además, el efecto rebote que puede tener que algunos centros suspendan esta vía de ingreso.