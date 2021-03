En Salamanca viven unos 500 venezolanos y Gustavo Barreto es uno de ellos. Tiene 29 años y hace dos decidió hacer las maletas y mudarse a España en busca de una vida mejor. “Tenía aquí familia y decidí venirme porque allí ya no se podía vivir”, indica. Trabaja como repartidor y él también ha sufrido las consecuencias de que su carné de conducir, que sacó en Venezuela en 2012, haya dejado de tener vigencia.

“Yo hice el canje en el mes de noviembre en Valladolid y ahora en febrero me llamó la Policía Nacional diciéndome que había un problema con la licencia y que tenía que acudir a Comisaría. Fui con total normalidad para ver qué pasaba y cuando llegué me dijeron que estaba detenido porque era falso. Estuve una hora hasta que vino un abogado, me lo retiraron y ahora estoy a la espera de que un juez se pronuncie. Mientras tanto puedo conducir pero me está dando muchos problemas. Me perjudica mucho para el tema de la residencia”, cuenta.

De hecho, días atrás, una patrulla de agentes le dio el alto en Salamanca en un control. “Me pidieron el carné físico y les explique la situación. No me creían y hasta que no llamaron a la sala y comprobaron que era así no me dejaron marchar. Vienes aquí en busca de tranquilidad y por una tontería así te ves metido en problemas. No puedo buscar un trabajo mejor porque el carné de conducir es lo primero que piden”.