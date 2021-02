“Me da miedo morir sola en un pasillo”: los testimonios recopilados por las asociaciones de mayores de Salamanca durante la pandemia

Ella dice estar bien y rápido olvida (o aparenta olvidar) los momentos en los que no logra reprimir los pensamientos que, en realidad, no andan tan bien. Aquella noche Carmen apenas durmió. Se despertó varias veces desorientada, angustiada, con pesadillas. Decidió levantarse a una hora a la que no acostumbra, no aguantaba dar más vueltas en la cama. Se sentó sola, en pijama, sobre el sofá de cuadros de siempre. Acudió a uno de los pocos refugios que últimamente encuentra en sus días de cuarentena: la radio.

“Ella dice que está bien, aburrida, nada más; pero sus familiares observan preocupados que cada día habla menos, se despista más y muestra más desgana en sus ya escasas tareas diarias. Carmen (nombre ficticio), de 80 años, comenta las noticias con cierta distancia, como si ese virus solo afectase a otros, como si no fuese cosa suya, pero hace una semana apareció nerviosa en el salón para pedir, a gritos, acudir al médico. "Estoy fatal, tengo mucho dolor en el pecho, nos tenemos que ir al hospital", urgió a su hija en su segunda semana de confinamiento. Una ambulancia acudió a su domicilio, los sanitarios la sometieron a un examen médico. No había nada. Era ansiedad.

Pedimos que las televisiones, al menos las públicas, dispongan de programación específica varias veces al día dedicado a los mayores

Los psicólogos recomiendan ver las noticias una vez al día, escuchar la información "justa", pero su consejo se torna imposible para aquellos ancianos que, por sus circunstancias particulares de salud o económicas, apenas acceden a otra vía de entretenimiento más allá de la televisión, donde no es fácil encontrar programación libre de coronavirus. "Si las malas noticias inundan sus mañanas, sus tardes y sus noches, acaban afectando a sus sueños y es lógico que se desestabilicen".

Desde el susto de aquel día, la hija de Carmen evita poner la televisión tanto como hacían antes. Está convencida de que las "malas noticias" tuvieron que ver en el ataque de ansiedad. Su madre, que tiene un grado medio de deterioro cognitivo, acostumbraba a dar un paseo diario. El día que no tomaba el café y el cruasán en el centro de día de mayores de su barrio no era un buen día. "Voy donde los viejos", decía con salero antes de salir a dar una vuelta acompañada de una cuidadora a la que pidió dejar de acudir al trabajo por temor al contagio. De la calle volvía con unas cuantas historias de quienes se sentaban a su alrededor y un puñado de caramelos sin azúcar para quienes fuesen a visitarla.

"Ya no hay casi nada, solo hablan de noticias que me ponen nerviosa, pero no hay mucho más", lamenta Carmen. La programación televisiva ha centrado la mayor parte de su atención, con excepciones, en la crisis sanitaria. "¿Cómo pueden pasar cosas tan malas? Tantos muertos en las residencias... Nunca he vivido algo así. Yo viví la guerra de pequeña, pero esto me da más miedo. Entonces pudimos ir a Extremadura a refugiarnos, pero aquí sientes que no puedes hacer nada, solo esperar. Parece que en cualquier momento puede tocar", repite una y otra vez en cada videoconferencia. Solo se le ve media cara. Intenta usarlas pero, dice, no llega a aclararse con "ese trasto".

A esa ansiedad, se añaden sus cada vez más habituales despistes, que en ocasiones aumentan su sensación de abandono a pesar de las llamadas diarias de sus seres queridos. "A ver cuándo te dignas a venir a sentarte aquí a mi ladín", dice a su nieta la mujer extremeña. Al otro lado del teléfono, le recuerdan que nadie puede salir de casa, que no solo afecta a los mayores. Que si pudiera, allí estaría, a su ladín. Su nieta le pide que por favor no lo olvide. Eso, no. Ahora, no.

Los Colegios de Psicología, conscientes de la falta de alternativas a la televisión entre muchas personas mayores, ha solicitado la creación de un canal o espacios específicos de la programación dirigidos a los mayores. "Pedimos que las televisiones, al menos las públicas, dispongan de programación específica varias veces al día dedicado a los mayores. Testimonios, canciones de toda su vida, mensajes de cariño de niños y niñas o imágenes para el recuerdo", sostienen desde los Colegios de Psicología.

Desde el inicio del estado de alarma, las televisiones han lanzado una programación especial centrada en el público menor, ante el cierre de centros educativos. Son canales con espacios educativos dirigidos a públicos de distintas franjas de edad. "¿Por qué no hacen lo mismo pensado para los ancianos?". A pesar de que los centros de día de personas mayores fueron los primeros en cerrar.

"Sería positivo un canal con películas y canciones antiguas para animarles a través de la nostalgia de sus tiempo pasados. Incluir testimonios positivos tanto de mayores, con los que puedan identificarse, como de jóvenes dirigidos a ellos", desarrolla Luengo. "Nuestros artistas están haciendo un gran trabajo con el entretenimiento de los jóvenes, hagamos algo para mayores", anima el psicólogo. Otras voces apuestan por la retransmisión de ejercicios de gimnasia geriátrica.

Rita (nombre ficticio), con 82 años, vive sola en un pueblo de Salamanca. Parte de su familia reside en las calles aledañas. La visitan con frecuencia, para llevarle la compra y charlar un rato desde la distancia recomendada. Con el impulso de hacer que el tiempo pase más rápido, pinta coloridas acuarelas, observa la plaza del Ayuntamiento desde su balcón y, sobre todo, ve la televisión. "Yo siempre he puesto ‘la cinco’. A mí lo que me gusta es el ‘alcahueteo’: que una está con uno y con otro...", se ríe para explicar una de las actividades que le permiten acelerar un poco el paso del día.

"Pero ahora es más difícil, están casi siempre con lo mismo", se queja la salmantina. "Hoy he estado viendo que han subido mucho los muertos. Me da miedo que sean siempre los viejos", añade la señora antes de intentar cambiar rápido de tema. "Pero bueno, de momento estoy bien. Yo lo que quiero es que no les pase nada a mis hijos y nietos".

Durante algunos días, evitaba incluso salir al balcón, con lo que a ella le gusta. "Por si acaso", reconocía. "A veces me asomo. Veo el Ayuntamiento enfrente: da compañía, aunque ahora está cerrado. Veo a la gente en la calle guardando la cola en la plaza para comprar. Entran de uno en uno. Por la tarde me quedo en el salón a gustito con mi televisor", relata Rita. Hay un programa que ahora sí le anima. "El de la isla (Supervivientes)", responde la salmantina. "¡Me lo paso muy bien! Esos tan pronto riñen como están bien", comenta a carcajadas. Tiene cierto miedo de estas circunstancias sobre las que, se sorprende una y otra vez, "nunca ha vivido algo parecido". Quiere que todo pase, echa de menos abrazar a sus seres queridos, ir a comprar y ver a los familiares que no viven en el pueblo, pero reconoce estar acostumbrada a pasar tiempo en casa. "No lo llevo muy mal, aquí estoy a gustito", describe Rita por teléfono.

"Se les considera población vulnerable a nivel psicológico, no solo porque sean mayores, sino cuando va unido al factor de la soledad. Una persona mayor y sola tiene muchos más riesgos desde todos los puntos de vista: día a día, la sensación de incertidumbre, miedo, no poder comentar cómo se siente". Por otro lado, quienes no viven con su familia ya están acostumbradas a vivir mucho tiempo solas. En su vida, tienen menos contactos sociales que lo que deberían tener y ya vivían antes de esa manera", añade.

La casa de María (nombre ficticio) tiene, dice, "casi más libros que una biblioteca". A través de una videollamada, muestra orgullosa las múltiples librerías esparcidas en distintos rincones de su pequeño hogar ubicado en un pueblo cercano a Ciudad Rodrigo. Las construyó su difunto marido, cuenta, y juntos devoraban muchos de los ejemplares que ahora reposan entre sus paredes. Desde hace años, los efectos de la fibromialgia que padece le impiden leer. Lo intenta, pero se agota.