Mayo arranca en Salamanca con el precio más bajo del gasóleo en los últimos catorce meses

En pleno puente del mes de mayo los salmantinos han pagado el gasóleo más barato de los últimos catorce meses. A pesar de que el precio del carburante sigue siendo muy elevado si se compara con el de los años previos a la pandemia parece que la tendencia se ha estabilizado y en las estaciones de servicio se puede repostar diesen a 1,47 euros el litro de media. Llenar un depósito medio de 50 litros vale ahora algo más de 73 euros y medio, diez menos que hace un año o cinco menos que el 31 de diciembre.

El mes de mayo arranca de este modo aliviando la economía de las familias, que han notado cómo desde la retirada, desde el 1 de enero, de la ayuda de 20 céntimos en litro que ofrecía el Gobierno el precio ha ido descendiendo progresivamente. De hecho, ahora es 15 céntimos de euro más barato este carburante que con el inicio de 2023.

Lorenzo Colomo, presidente de la Federación Regional de Estaciones de Servicio de Castilla y León, señalaba ayer a este diario que el precio del gasóleo se va a mantener: “No se puede decir con una gran rotundidad, pero sí que parece claro que durante las próximas semanas la tendencia va a ser esta misma”. Para Colomo esto se debe en buena medida a que el veto anunciado por la Unión Europea para no importar diesel Rusia no está siendo efectivo: “El veto a Rusia no se está cumpliendo y está entrando una cantidad ingente de gasóleo procedente de allí”. Este es el hecho que parece haber motivado la situación actual del precio en las estaciones de servicio: “Nadie nos garantiza que no se vaya a cumplir el veto marcado por Europa, pero todo hace indicar que hasta que eso no se produzca el precio no llegaría a rondar los dos euros como se habló en un primer momento”.

En cuanto a la gasolina, el litro de la de 95 octanos se sitúa de media 1,605 euros en la provincia, tras marcar una rebaja de su valor en los últimos días que deja este combustible con uno de los precios más bajos de 2023. Solo en la primera quincena de enero estaba más barata la gasolina en Salamanca que, también se puede llegar a encontrar por debajo del euro y medio en algunas estaciones de servicio de la provincia. De media, llenar 50 litros de gasolina cuesta 80,3 euros. Hace un año, con el descuento del Gobierno, costaba 83.

Lorenzo Colomo también manifestaba que desde la pasada Semana Santa se ha percibido que “la gente está saliendo más de casa” y que “las estaciones de servicio de las zonas rurales han tenido un gran puente” porque la llegada de turistas, especialmente de madrileños ha llenado las casas rurales de la misma manera que han hecho con los hoteles de la ciudad salmantina.