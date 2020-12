“Matemos a los obispos”. La persecución de los curas en Filipinas, por un misionero salmantino

El presidente Rodrigo Duterte ha lanzado una ofensiva contra la Iglesia católica, credo al que pertenecen la mayoría de sus habitantes. “Lanza misivas del calibre «Matemos a nuestros obispos» que desgraciadamente no son solo palabras. En nuestra archidiócesis de Pangasinán fueron asesinados tres sacerdotes. Los sacerdotes y religiosos somos perseguidos y asesinados solo por criticar y denunciar a los escuadrones de la muerte que matan a jóvenes de la calle a sangre fría”. El misionero salmantino describe con perfecta nitidez la forma de actuación de un tipo de grupos paramilitares que siembran el pánico por donde pasan. “Van en motocicletas con metralletas y sin ningún tipo de juicio, declaración o arresto asesinan a sangre fría a jóvenes. Hemos visto y sufrido a jóvenes que han sido matados y asesinados en nuestras propias casas, igual que sacerdotes y obispos que lo han defendido”.

El misionero salmantino no duda cuando le preguntan por la imagen más impactante que vivió en una rutina que provoca que por momentos se le quiebre la voz. Acababa de llegar a Filipinas y pudo comprobar como los basureros de la metropoli de Manila eran el hogar de miles de personas. “En los alrededores portuarios hay miles de familias hacinadas en basureros que literalmente comen y beben de la basura. Sobreviven, si se puede emplear ese término, entre los margenes de los railes de los trenes o de los puertos y mueren hacinados cuando todas esas montañas de basura se derrumban por un tifón o una catastrofe”. Precisamente, esos núcleos de población son también los afectados por las organizaciones criminales para captar jóvenes e incluso por los grupos del gobierno. En esos puntos también trabaja Marote junto a otras muchas organizaciones para tratar de dar un futuro a unos niños “completamente desamparados”. “Es la Iglesia la que se ocupa de esos niños y jóvenes en sus mismos círculos”.

Los fondos obtenidos con los cuadros realizados por el misionero salmantino irán dirigidos a crear becas de estudio para los más jóvenes. En la zona donde están trabajando en la actualidad basa su economía en el arroz. Las familias que pueden llegar a tener hasta quince hijos no pueden permitirse pagar la educación de todos sus hijos, por lo que la dinámica habitual es que uno de los jóvenes salga del país y ayude económicamente a su familia. Para tratar de ayudar a la educación de los jóvenes estas becas tratan de facilitar la vida normalizada de la mayor parte de estos jóvenes. “Trabajan de sol a sol en los campos de arroz por menos de 65 pesos (lo equivalente a un euro) haciendo cestos con cañas de bambú. Todo lo que obtengamos además sirve para que podamos ayudar a que tengan unos servicios mínimos”.

La crisis mundial del coronavirus ha sido la puntilla para un país al que castigan todas las pandemias. “Yo mismo he tenido dos veces el dengue hemorrágico que si no te lo cogen a tiempo corres el riesgo de morir. En Filipinas hay dengue, tifus y también coronavirus. En un país donde si no hay recursos tienes que llevar hasta las bolsas de sangre para la operación, se pueden imaginar como es la sanidad”. Uno de los ejemplos es el pozo de agua potable que tardaron en construir dos años y que fue un sustento para miles de personas que hasta entonces tenían riesgo de contraer muchas enfermedades por la ausencia de agua potable.