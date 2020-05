Matea, la centenaria salmantina que nació tras la gripe de 1918: “Entonces no había medicinas. Se curaba con leche y aspirina”

Nació el 16 de octubre de 1919, poco después de que la provincia superase aquella fatídica gripe. Matea Salgado Martín, con un siglo a sus espaldas, recuerda de aquella pandemia lo que sus padres le contaron, como la mayoría de los centenarios de la provincia. “No era como esto. Sí fallecieron bastantes personas. Pero no había tanta medicina. Entonces se curaba con leche caliente y aspirina”, comenta por teléfono desde su confinamiento en al Residencia Asistida de la Diputación, donde, a pesar de las circunstancias, no deja de pintarse los labios cada día. De hecho, lo primero que quiere que le traigan cuando esto acabe es un pintalabios nuevo.

Su familia vivió aquella pandemia en Matilla de los Caños. “Allí no se hizo nada. No había que ponerse mascarillas y les fue bien”, afirma diciendo que lo que ocurre ahora le parece mucho peor. Pese a ello, asegura estar tranquila y continúa con sus actividades de memoria y jugando cada día al dominó con sus compañeros, eso sí con las debidas protecciones y más aislada que de lo habitual. La repercusión económica entonces no fue tanta, dice, porque se vivía de la huerta y de lo que cada uno podía. Ninguno de sus hermanos mayores cayó enfermo por aquel virus, pero sí hubo casos en el pueblo, recuerda.