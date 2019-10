Matea, cien años a ritmo de charlestón

“Al Uruguay, guay yo no voy, voy”, cantaba la carismática Marujita Díaz y bailaba en sus tiempos jóvenes la protagonista de este miércoles, Matea Salgado. Ella se suma, a ritmo de su amado charlestón, a la lista de centenarios en Salamanca en una celebración organizada por el la centro residencial de personas mayores de la Diputación en la que no faltó detalle.

Globos, velas, tarta de tres pisos, más propia de un enlace matrimonial, bandas de cumpleaños, muchas fotos y, por supuesto, las personas importantes de su vida: Familia —hijos, nietos y hasta bisnietos—, compañeros y la plantilla del centro al completo.

Presumida donde las haya, Matea, como cada mañana se había preparado para la ocasión. No podía faltar su pintalabios, su agradable perfume y sus joyas, pero para ella cumplir 100 años es un trámite más: “¿Cien años? ¿Eso qué es? Yo me encuentro perfectamente, lo único que me falla es el oído”.

Natural de la localidad de Matilla de los Caños, todos envidian los genes de la familia Salgado Martín. Su hermana, Sebastiana Salgado —Canana, como la llamaba su hermana de pequeña—, atesora nada más y nada menos que 98 primaveras en un estado envidiable. “Todo el mundo nos pregunta: ¿Qué habéis comido en Matilla?”, confiesa mientras revela que ambas acompañaban a su padre a la feria a la capital y movían el cuerpo al ritmo de charlestón.

Artistas como Sara Montiel, Rocío Jurado o la ya citada Marujita Díaz han puesto banda sonora a la vida de Matea, una mujer que en palabras de su hija, María Jesús González, “era la alegría personalizada” y “muy sociable”.

Cuatro hijos, cinco nietos y tres bisnietos es el bagaje de Matea que estuvo casada con un barman ya fallecido y permaneció en su hogar hasta los 98 años donde mataba el rato sumida en los ecos de las voces radiofónicas que le acompañaban mientras educaba a sus señuelos. Precisamente su hija relata que: “Mi madre era más bien blandita, pero tampoco la toreábamos”.

La nostalgia se apoderó de una cita en la que hubo comida por doquier y mucho cariño que emocionó a Matea.