Masiva caravana de coches contra el Gobierno de Sánchez en Salamanca

La manifestación sobre ruedas convocada por VOX, la famosa caravana que en principio fue prohibida por la subdelegación del Gobierno en Salamanca (al igual que sucedió en toda Castilla y León) por considerarlas "peligrosas para la salud", ha clamado por las calles de Salamanca contra la gestión de la crisis del COVID que está llevando a cabo el Gobierno que encabeza Pedro Sánchez. A la manifestación no se le puede poner otro calificativo que no sea el de masiva. Y es que más de tres mil vehículos, según la estimación policial -1.800 según la Subdelegación en el clásico baile de cifras de las manifestaciones-, han tomado parte de esta sonora protesta que ha colapsado la zona sur de la ciudad para la gran cantidad de vehículos a motor participantes [se han podido ver no solo turismos sino también motos o patinetes eléctricos] y que ha sido acogida por la ciudadanía con aplausos al paso de la caravana. De hecho, según informan fuentes del Gobierno ha sido la más multitudinaria de cuantas se han celebrado en Castilla y León.

Poco antes de las 12:10 horas del mediodía, cuando comenzaba la ruta en coche, el aparcamiento de las Bernardas ha sido un hervidero de gente y de coches en lo que ha sido una respuesta multitudinaria de la ciudadanía de Salamanca contra el Ejecutivo Central. Hasta tal punto, que sobrepasada de largo la hora de salida, los coches que se encontraban estacionados no podían salir por la gran cantidad de vehículos que han participado en la manifestación y que se encontraban ya sin sitio en la zona de quedada. Todos ataviados con banderas de España partieron desde las inmediaciones del edificio de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León para poner rumbo a la Plaza de la Constitución de la Gran Vía, donde se encuentra la Subdelegación del Gobierno, tomando primero la avenida de la Aldehuela, el Paseo de Canalejas y la plaza de España. El ruido del claxon ha sido la manera de protestar contra las medidas tomadas a cabo por un Ejecutivo que mantiene el estado de alarma.

Cabe recordar que esta es la primera manifestación política -convocada por el partido de Santiago Abascal- contra la gestión del Gobierno; pero no la primera muestra de desacuerdo contra Sánchez y su Gobierno, ya que desde esta pasada semana Salamanca, al igual que otras muchas ciudades, está siendo escenario de manifestaciones populares por la "libertad" y el fin del estado de alarma en nuestro país.