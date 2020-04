Mascarillas: ¿cuántos tipos hay y para qué sirve cada uno?

Hay siete tipos de mascarillas, aunque se pueden dejar a un lado las industriales, que son las que aparecen en algunas películas y realmente son semimáscaras buconasales con dos grandes filtros a los lados. Los otros seis tipos se dividen entre mascarillas autofiltrantes desechables, las denominadas FFP1, FFP2 y FFP3, que protegen de fuera hacia dentro y sirven para prevenir el contagio, y quirúrgicas y caseras, que protegen, al contrario, de dentro hacia fuera, de forma que su función es que alguien enfermo no contagie a otra persona, ya que las posibles secreciones que se expulsen por boca y nariz se quedarán en el interior de la mascarilla.

La pandemia del COVID-19 ha hecho que el término mascarilla forme parte del vocabulario habitual de los ciudadanos. Habituales en países como China, principalmente por la contaminación, dieron mucho que hablar al principio de la epidemia, cuando se agotaron en las farmacias pese a que las autoridades sanitarias y expertos insistían en que no eran necesarias. Menos de dos meses después se recomienda su uso cuando se esté con otras personas. Pero ¿cuáles son las diferencias entre las distintas mascarillas?

El Gobierno distribuyó el lunes y el martes mascarillas de las denominadas higiénicas, que son las quirúrgicas, es decir, sirven para no contagiar, pero no evitan contagiarse. Realmente su uso fundamental es limitar la propagación del contagio.

Pero muchas personas no tienen este tipo de protección, sino que cuentan con mascarillas caseras llamadas higiénicas. Sus características son similares a las quirúrgicas, aunque en este caso su eficacia no está testada. Como ventaja, se pueden lavar y reutilizar, cosa que no sucede en el caso de las quirúrgicas.

Las que realmente forman parte de los equipos de protección son las autofiltrantes o FFP, con algunas variaciones según el número que les acompaña. Los tres tipos limitan la propagación del contagio y evitan contagiarse, pero en la FFP1 el filtro no protege frente a organismos infecciosos y por tanto se recomienda para materiales inertes. ¿Y entre la FFP2 y FFP3 cuál es la diferencia? El porcentaje de filtración, si es más o menos elevado protegen más o menos. Las recomendadas para personal sanitario son las FFP2.

En todos los casos, hay que ponérselas y quitárselas adecuadamente para que los posibles virus no acaben en las manos.