Más personas mayores deciden hacer testamentos por culpa de la pandemia

El notario salmantino, Luis Mariano Muñiz, tomó posesión a finales de noviembre de su nuevo cargo como vicedecano del Colegio de Notarios de Castilla y León. Una profesión que ha adquirido aún más importancia durante la pandemia.

–¿Está siendo un año complicado para el trabajo de notario?

–Del 15 de marzo hasta finales de mayo o principios de junio solo se trabajó con cuestiones urgentes y de índole económica para financiación de empresas, sobre todo de ICO. A partir de junio hemos ido teniendo algo más de trabajo, sobre todo tramitando herencias que habían quedado pendientes de ese periodo. También hemos observado que hay más personas de avanzada edad que han decidido realizar testamento. Llevamos más que el año pasado y eso que hemos estado dos meses parados. Es más, en la primera ola de pandemia, recibimos llamadas y correos electrónicos de personas interesadas en hacer testamento de gente que no podía salir. Para ellos estaba la opción del testamento ológrafo, redactado a mano y firmado por el propio testador, o realizar el llamado testamento en época de pandemia.

–¿Cómo es ese denominado testamento en época de pandemia?

–Es un tipo de testamento olvidado en el Código Civil, pero que se ha recuperado. Hay dos tipos de situaciones en el que cabe la opción de testamentos especiales. El de pandemia se puede utilizar en situaciones como la actual y en un primer momento no sería necesario un notario, solo requiere la intervención de tres testigos mayores de 16 años. Eso sí, a los dos meses siguientes a que haya pasado el peligro de muerte para el testador o haya acabado la pandemia, hay que protocolizarlo en escritura pública. En un momento puntual se puede hacer, al igual que el denominado testamento en peligro de muerte, que requiere cinco testigos sin necesidad de notario. Al igual que el otro, luego se debe redactar ante notario si ha pasado el peligro de muerte.

–¿La situación está complicando más dilucidar quienes son los herederos en aquellas personas que han fallecido sin testamento?

–En principio no. Lo recomendable es hacer el testamento, sobre todo si la persona quiere establecer una proporcionalidad del reparto de bienes entre los herederos y que quede constancia para evitar futuros problemas. Es cierto que la sociedad cada vez tiene más asumido la importancia de hacerlo, aunque sigue habiendo personas que no lo hacen. En estos casos la complicación para determinar quién es el heredero no es mayor ni menor que hacer un testamento. El único problema que plantea es que se requiere una documentación para determinar los herederos y que dilata los plazos, pero solo eso.

–¿Se han registrado más casos de personas que han cambiado su testamento para premiar o castigar a herederos en función de cómo les han cuidado estos últimos meses?

–Sí las hay, pero salvo en situaciones concretas, se aprecia más en la gente que no tiene herederos directos, matrimonios o personas sin hijos ni ascendientes. En ese tipo de situaciones, en las que no hay relación directa familiar, esta situación ha supuesto que haya personas que cambien el testamento, por ese familiar más o menos directo que le está cuidando y por otras personas, como cuidadores o amigos, que consideran que se lo merecen más.

–¿Está siendo muy gravoso para las familias la asunción de herencias en la situación económica actual?

–En más del 90% de las herencias directas que he firmado quedan completamente exentas. Esos 400.000 exentos se aplican a cada posible adjudicatario. Otra cuestión es la vía colateral, herederos como sobrinos por ejemplo, donde las reducciones son más bajas. En estos casos la gente se lo piensa más, sobre todo si en la herencia no hay dinero con el que hacer frente a los pagos impositivos. Renuncias hemos tenido más este año, pero no más que antes. Alguna hay de herederos directos, pero por cuestiones privadas. En las colaterales sí se plantea. En estos casos es aconsejable que antes de aceptar o rechazar una herencia, previamente hagan un análisis de deudas hipotecarias, cuentas bancarias o consultar con la Agencia Tributaria.

–¿Y hay más gente que esté intentado tramitar la herencia a través de otra comunidad, como Madrid, que la bonifica al 99%?

–Para el Impuesto de Sucesiones se toma como referencia el último domicilio del fallecido. Cuando algunas comunidades empezaron a bajar este tributo, hubo interés, ante la inminencia del fallecimiento de una persona, en cambiar el domicilio a otra autonomía más ventajosa. Ahora, sin embargo, hay una norma que fija como referencia para tributar los últimos cinco años de residencia del causante. La comunidad en la que haya estado más de la mitad del plazo, dos años y medio, es la competente. Esto se hizo para evitar que un mes o 15 días antes se cambiara de comunidad autónoma. ¿Este plazo debería de ampliarse o armonizar la normativa como ahora se pretende? Lo decidirá quien tenga competencia.

–¿Y en cuanto a préstamos, que tipo de créditos se están firmando ahora?

–En los primeros meses del estado de alarma se fueron haciendo progresivamente operaciones de préstamo personal vinculadas a la actividad profesional como líneas de crédito. Entre finales de mayo y junio hubo una eclosión. Luego ha habido un periodo de “stand by”, y ahora han vuelto porque el Gobierno las ha ampliado. Las primeras líneas iban dirigidas a financiación al estar los negocios cerrados y ahora están dirigidas a un carácter productivo, inversión en bienes y materiales, para si la situación revierte. Respecto a las líneas de crédito, préstamos personal o leasing desvinculadas del ICO, se ha normalizado un poco la situación.

–¿Se nota la pandemia en la venta de inmuebles?

–Tras el confinamiento de la primera ola, tuvimos una época con muchos asuntos retrasados. Lo que sí hemos apreciado, hablando también con inmobiliarias y gestorías, es que hay más interés de la gente por adquirir viviendas de tipo unifamiliar en los alrededores de Salamanca y también casas en los pueblos, ante la posibilidad de que hubiera más restricciones a la movilidad. Junio, julio y agosto entró más documentación de este tipo. Luego se están registrando las ventas normales que ya estaban comprometidas.

–Las hipotecas han vivido años convulsos que ahora se notan en los juzgados. ¿La situación se ha normalizado?

–Desde junio del año pasado, cuando entró el vigor la nueva ley, es necesario realizar un acta previa con el cliente que va a firmar la hipoteca. La impresión mayoritaria es que ese acta permite ver hasta qué punto es consciente la gente de saber lo que hace. Al revisar de nuevo las condiciones, el cliente tiene claro si hay limitación en el tipo de interés, las bonificaciones, las vinculaciones de productos combinados... Las actas son gratuitas y al final se dedica al cliente una hora, por lo que son bastante enriquecedoras. Nueve de cada diez salen de este acto mejor informados y más convencidos y es bueno para que no haya problemas posteriores.