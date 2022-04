Más exigencias para estudiar Medicina: el Ministerio planea un examen de aptitud

El Ministerio de Universidades planea la creación de un examen que evalúe si los futuros estudiantes del grado en Medicina reúnen las cualidades para ejercer la profesión, una prueba que los alumnos rechazan y que los decanos cuestionan porque no solucionaría los problemas de matriculación que se producen año tras año.

“Es verdad que puede haber personas que no estén capacitadas, pero eso deberían decidirlo los supervisores, las personas con las que te formas. Un examen más supondría hacer aún más difícil el acceso a la EBAU”, comenta con preocupación Lourdes Sánchez Miranda, delegada de 6º curso de Medicina.

El examen que estudia Universidades no evaluará los conocimientos de los alumnos, sino que se centrará en las capacidades de los aspirantes para ejercer la Medicina, por lo tanto, será una prueba similar a la que el Gobierno ha avanzado que quiere implantar en el caso de las titulaciones de Magisterio.

“No estoy en desacuerdo con hacer una serie de pruebas, pero soy partidario de exámenes objetivos, no subjetivos, y no voy a decir que una prueba psicotécnica no tenga valor, pero me resulta muy difícil creer que mediante un test psicotécnico se pueda plantear si un joven de 18 años va a ser capaz de estudiar Medicina o no”, afirma el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca, José Carretero, y se pregunta: “¿Vamos a decidir que una persona no puede ejercer la Medicina cuando tiene solo 18 años? ¿Por qué no se hace esa prueba después del MIR?”.

El tema ha sido objeto de debate en una reciente reunión de la Conferencia de Decanos de Medicina. “Todos pensamos que lo lógico es un examen único con un listado único de acceso, aunque parece imposible de conseguir”, comenta Carretero. De momento, parece que el Ministerio va a poner en marcha un proyecto piloto en Cataluña para ver cuáles son los resultados, pero el decano de la Facultad de Medicina de Salamanca ya avanza que es un planteamiento “problemático” y augura que dará lugar a muchos recursos y protestas.

Decanos y estudiantes coinciden en que la solución es una EBAU única o, al menos, un examen igual para todos los alumnos que quieran acceder a los estudios de Medicina. “Primero tiene que haber una prueba de conocimientos única para Medicina y luego ya si quieren que hagan otra de aptitud, pero tienen que arreglar la matriculación porque lo que no puede ser es que en noviembre estemos admitiendo estudiantes”, insiste José Carretero.

El grado en Medicina es una de las titulaciones más demandas a nivel de España, los estudiantes realizan la preinscripción para todas las facultades y van formalizando y anulando matrículas a medida que consiguen plaza en los centros que más les interesan. La de Salamanca es una de las facultades más solicitadas, alumnos de todo el país realizan la preinscripción en primera opción y numerosos estudiantes de Andalucía, Extremadura y Canarias consiguen plaza en los primeros listados —hay que recordar que la EBAU no es igual para todos y en algunas comunidades la prueba es más laxa—, pero en ocasiones renuncian cuando entran en facultades más cercanas a sus lugares de origen.

El resultado es un “baile” de matrículas que se alarga hasta bien iniciado el curso con los problemas que conlleva para la organización, por ejemplo, de los grupos de prácticas. La solución: una EBAU única y un listado único de admitidos de manera que el proceso de elección de centro sea similar al MIR con las especialidades.