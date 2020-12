Más de un millar de salmantinos, en las nuevas protestas contra la ‘ley Celaá’

Lauro Martín, portavoz de la plataforma más plurales en Salamanca, ha leído un manifiesto en el que critican que no es momento de cambiar la ley y hacerla a capricho y sin consenso y sin consultar a los expertos. “No garantiza la libertad de enseñanza, y pone en riesgo la educación plural. No a la inclusión radical que llevará a la desaparición de los centros de educación especial. Además, pone en peligro miles de puestos de trabajo y no introduce mejoras para los profesores”, añadía el comunicado.

La anterior protesta tuvo lugar en la plaza del Oeste hace una semana donde se pusieron pupitres vacíos para protestar contra la ‘ley Celaá’.