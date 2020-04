A las ocho de la tarde subía la persiana y abría la ventana de su habitación. Escuchaba los aplausos de las ocho y recibía un chute de ánimo imprescindible para seguir adelante. La historia de la fisioterapeuta Sara Seguín contiene esperanza de que se puede salir del virus, pero también de conciencia de que golpea indiscriminadamente. También a los jóvenes.

Esta semana respira aliviada tras haber recibido la prueba negativa de COVID-19. Aún sigue con secuelas pero era una noticia que veía que se alejaba como una interminable lucha por alcanzar la línea del horizonte. “Siento satisfacción, pero a la vez incertidumbre porque no sabes si eres inmune. Sobre todo por los pacientes a los que atiendo”. Sara ayuda a la Asociación de Párkinson Salamanca, un sector vulnerable donde dirigió sus principales preocupaciones cuando contrajo el virus.

Todo empezó un 13 de marzo con una tos muy fuerte que achacó a un simple catarro. “No le di mayor importancia, eres joven”, se decía a si misma. Sin embargo, no pasaron más de dos días cuando los síntomas comenzaron a ser más fuertes e insoportables. Aún le tiembla la voz al recordar aquellos primeros momentos. “De la noche a la mañana empecé a ahogarme. Estaba en la cama y era la sensación de tener una esponja contra la cara que me impedía respirar. Me sentía ahogada y agotada por el esfuerzo. Tenía mucha fiebre”, recuerda. El medidor de oxígeno que tiene en casa por su trabajo le confirmaba sus sensaciones de ahogo con unas variables que indicaban que algo no iba bien.

Los síntomas no remitían. Visita a Urgencias del Hospital. Llegó la neumonía. La soledad de las noches y el miedo a que se cierren los párpados para siempre. “Me daba mucho miedo morirme; dormirme por las noches y pensar que no pudiera despertar al día siguiente”, expresa sobre el mantra que le perseguía cada noche. La tranquilidad trasladada por los médicos tenía el hilo de la incertidumbre de las primeras fechas que hacía que nadie pudiera descartar al 100% el final feliz que ayer finalmente pudo escribir en un tuit en las redes sociales.

El camino no iba a ser fácil. La tos continua le provocó una fisura en las costillas y perdió ocho kilos, mayoritariamente de masa muscular tras haber estado 37 días sin salir de la cama. A los quince días de haber contraído el virus se le comenzó a irritar un ojo con una conjuntivitis vírica que, de manera temporal, le ha dejado sin visión en un ojo. “Como me molestaba mucho se lo dije al médico de cabecera que me trasladó que también tenía que ver con el coronavirus. Aunque aún no he recuperado la visión, ya está mucho mejor”, detalla. Por su profesión, lejos de aportarle tranquilidad tenía mayor nerviosismo con cada síntoma. “Conoces tu cuerpo y tienes conocimientos para saber que lo que te sucede no es normal”, detalla.

El aislamiento y el miedo de haber contagiado a los pacientes, aunque nada más tener los primeros síntomas dejó de trabajar, no ayudaban a conciliar el sueño. Sin contacto con sus padres y su marido, los familiares dejaban las bolsas de la compra para que ella cuando tuviera fuerzas saliera a recogerlas. “Tenía mucho miedo e incertidumbre a que alguien se hubiera contagiado con un sentimiento de culpabilidad. Preguntaba todos los días a la asociación y aunque me tranquilizaban no me podía quitar de la cabeza que alguien se contagiara por mí”.

Si los aplausos a través de la ventana suponían una inyección de ánimo, el vídeo elaborado por los pacientes le dio un impulso imprescindible para seguir adelante. “Me emocionó tantísimo. Sé que es una profesión pero estar tan cerca de tus pacientes y que ellos te trasladen todos esos ánimos y cariño hacen que te sientas mucho más que su fisioterapeuta”, recuerda. Lo mismo sucedió con amigos, familiares, incluso conocidos a los que no pensaba que estuvieran tan atentos a ella. “De esta etapa me quedo con la gente, los amigos, el equipo médico del hospital y el médico de cabecera que me ha llamado varias veces durante todos los días”, incide.

Ayer escribía en las redes sociales un desahogo para mostrar que había superado la enfermedad: “Queridos: he vencido al COVID”. Pero también para acordarse de “los que lucharon y no lo consiguieron”. Pide a la gente que aguante en sus casas y se prepare para una nueva vida en la que “nada volverá a ser como antes”. “Va a costar superar el miedo”. Aunque aún le resta al menos una semana de aislamiento domiciliario, ya piensa en volver a tratar a los pacientes que le ayudaron a ser capaz de atrapar la línea que perseguía en el horizonte.