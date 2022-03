Más de un centenar de personas muestran su apoyo al Sáhara Occidental a gritos de “Sánchez traidor”

El malestar de la sociedad salmatina con el Gobierno se ha canalizado este miércoles a través de tres protestas por las calles de la ciudad. La primera de ellas la protagonizaron los transportistas, con una marcha lenta de camiones y taxis, que coincidió con una concentración convocada por UGT y CCOO reclamando un mayor control de los precios de la energía.

Además, por la tarde, unas 150 personas se han manifestado frente a la Subdelegación del Gobierno con banderas del Sáhara Occidental y al grito de “¡Sánchez traidor!” y “¡Marruecos culpable, España responsable!” para denunciar la traición del Gobierno de España con el pueblo saharaui por ponerse del lado de Marruecos, el “agresor activo que está violando una y otra vez los Derechos Humanos, la diginidad humana y el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui”.

“No estamos de acuerdo con la carta que ha escrito Pedro Sánchez al rey de Marruecos y nos sentimos totalmente traicionados, nosotros y el pueblo saharaui por segunda vez después de 46 años”, expresó Rosa Alonso, presidenta de la Asociación Rimal Sáhara-Tormes, que recordó que “los únicos legitimados para decidir sobre su futuro son los saharauis”.

“Estamos sorprendidos y enfadados. No esperábamos esta reacción del Gobierno de España, y más cuando Marruecos vulnera derechos en el Sáhara y la situación de los saharauis ahora va a ser peor de lo que era”, agregó María Ángeles López, tesorera de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, que incidió en que si la decisión de Sánchez responde a una cuestión de control migratorio, “el pueblo saharaui no puede ser una moneda de cambio y que ellos no sean partícipes de la decisión”.

“Los saharauis están muy disgustados y sienten que otra vez España les ha vendido. Sienten mucha inseguridad porque llevan 17 meses en guerra y no es el mejor momento para que Sánchez haya tomado esta decisión”, apuntó Rosa Alonso, que recordó cómo se maltrata a activitas y se expulsa a comisiones de abogados, médicos y ONGs que acuden al Sáhara Occidental. “España cede demasiado al chantaje de Marruecos”, denunció la presidenta de Rimal Sáhara-Tormes.