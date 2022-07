Más de 1500 coleccionistas de cámaras del pasado se reúnen en Salamanca

Durante años, este grupo de personas entabló conversaciones e intercambió opiniones sin siquiera conocerse. La red social Facebook los unió en un grupo de alrededor de 1.500 personas que comparten una misma afición: la colección de cámaras antiguas. En este grupo los coleccionistas compartían información sobre sus cámaras, consejos para conservarlas o restaurarlas y mucho más. “Como no es una página de compra-venta hacemos muchas preguntas, nos pedíamos ayuda, publicamos cosas que nos interesan, es muy agradable” señala Hortensia, una de las integrantes de grupo.

Tras años generando comunidad, al grupo se le ocurrió coordinar un encuentro. Un evento en el que se reunirían algunos de los mejores coleccionistas de cámaras del país. Tras mucho tiempo de planificación y gracias a la coordinación del también coleccionista Borja Jordán de Urríes el evento pudo llevarse a cabo durante este viernes y sábado.

El encuentró contó con la exhibición de algunos de los equipos fotográficos de los coleccionistas y diversas ponencias. Un evento que ha generado un gran entusiasmo en los aficionados de las cámaras antiguas. “El encuentro me parece una gran cosa porque nunca se había hecho algo similar en el país”, señala Corsino Fernández, uno de los asistentes.

Durante dos días los coleccionistas pudieron disfrutar de compartir anécdotas, exhibir algunos de sus preciados artefactos y ampliar sus conocimientos sobre su pasión. Cada uno de ellos tiene una especialidad por lo que cada hora en el recinto fue distinta. Desde cámaras centenarias, hasta proyectores infantiles, pasando por fotografía estereoscópica y mucho más. Las horas en el encuentro fueron, para todos, una oportunidad de exhibir un pequeño pedazo de lo que tantos años les había costado adquirir. Uno de los sueños que muchos de los coleccionistas atesoran.

Así lo confesó José Luis Mur, para quien tener un lugar donde presentar al público lo que ha recolectado durante tantos años es uno de sus grandes deseos: “Es una ilusión que tengo yo. Un lugar donde se pueda ver toda la colección en la que he trabajado tanto”.

En las primeras horas del programa los asistentes pudieron disfrutar de las ponencias de Corsino Fernandez Fanjul y Daniel Sánchez Torres. Posteriormente, los espectadores se adentraron en el mundo de los proyectores de cine infantil, donde era imposible que faltará la exhibición de conocido cine NIC: el primer proyector infantil que llegó a España. Sobre él, el coleccionista Antonio Sánchez señaló divertido: “En 1951 el cine Nic ya tenía lugar en España y no es hasta 1956 que empieza Televisión Española. Es decir que los niños tuvieron cine antes que los adultos”.

Dentro de todos los aparatos que se presentaron en el encuentro los asistentes no pudieron evitar sentir curiosidad por la colección relacionada con la fotografía estereoscópica. Un tema en el que el experto es Jesús Fernández: “Tenemos más de 2.000 piezas estereoscópicas. No conocemos a nadie en Europa con una similar”, afirma orgulloso. Luego, aprovecha la oportunidad para detenerse a explicar en que consiste la fotografía estereoscópica “Es un estilo de fotografía particular. Para entenderlo hay que recurrir al ojo humano, la forma en que trabaja el ojo permite no solo ver, sino también percibir la profundidad. Es un tipo de fotografía que busca imitar esto. Por ello, tiene dos objetivos. En la mayoría de los casos hay que verlos a través de un aparato como en cine con las gafas. Son visores que permiten dar esa sensación de profundidad”.

En el área histórica los principales participantes fueron Hortensia Bardera Álvarez, Adolfo Menéndez y Fernando Rius quienes destacaron lo dificil que resulta hacerse con una buena colección de cámaras antiguas dentro de España. Esto debido a que “los grandes fotógrafos de España durante mucho tiempo fueron, en su mayoría, extranjeros.”, destaca Hortensia Bardera.

Así, la mayoría de los participantes del encuentro señalan que iniciaron sus andanzas recorriendo los rastros del país, pero que, posteriormente, su pasión los llevó a viajar por el mundo en búsqueda de tesoros escondidos.

Sobre esto, Corsino Fernández señala: “Hace muchos años, yo ya tenía la afición, pero no había adquirido cámaras porque aquí eran muy costosas. Entonces, gracias al equipo de tiro, viaje al extranjero y vi que en muchos países en los rastros se vendían cámaras muy buenas y muy baratas”.