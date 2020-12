Más de 1.000 establecimientos hosteleros salmantinos cerrarán si no hay ayudas directas

La hostelería de Salamanca perderá el 33% de sus 4.200 negocios si no llegan las ayudas directas y continúan las restricciones. Así lo aseguró el presidente de la agrupación salmantina, Álvaro Juanes, quien considera que esta cifra se queda incluso corta. “Se pueden extrapolar perfectamente los datos de cierre nacional a la provincia, donde en el caso de los hoteles y del ocio nocturno el porcentaje de ceses será aún mayor”, adelanta el responsable. Esta caída supondría la clausura de 1.600 negocios en la capital y la provincia. “La situación es muy grave. La gente en Salamanca y en el resto de Castilla y León está muy desesperada porque a las pérdidas acumuladas se suman las restricciones actuales”. Juanes se refiere a los límites de aforo que, aunque sean del 50% en Salamanca, no son suficientes. “A esto hay que añadir que no se puede consumir en barra, que el toque de queda a las 22:00 horas nos elimina las cenas y las tapas previas, así como la prohibición de consumir en la barra”. Los profesionales calculan que para salvar gastos necesitarían ingresar el 60% de la facturación habitual, a la que no llegan. “Lo que tenemos encima es una condena de muerte”, sentencia Juanes. Considera que las ayudas que han recibido hasta ahora no son suficientes . Además de una solución para ampliar los ERTE, los representantes de los hosteleros continúan a la espera del plan especial de ayudas para bares y restaurantes que prepara el Gobierno, que asegura se aprobará antes de final de año.

La llegada del COVID supone para el sector que llueva sobre mojado. Según el Anuario de Hostelería España, Salamanca perdió entre 2010 y 20019 el 16,5% de los locales de restauración, que se redujeron a un ritmo medio de un 2% hasta los 2.218. Se trata de la mayor caída registrada en Castilla y León, seguida por la bajada del 15,8% de los negocios de restauración de Ávila. En cambio durante este periodo subió la cifra de alojamientos salmantinos un 16,9%, tras pasar de los 294 a principios de la década hasta los 346 al cierre del año pasado