Martín Pérez y Andrés (profesor de Inmunología en la Universidad): “Lo recomendable es administrar la segunda dosis de AstraZeneca”

Profesor del área de Inmunología de la Universidad de Salamanca, Martín Pérez y Andrés incide en que los beneficios de las vacunas están muy por encima de los posibles riesgos que, recuerda, son mucho menores que el peligro de infectarse.

–La Sociedad Española de Inmunología ha recomendado poner la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca a todas las personas que han recibido la primera, ¿usted qué opina?

–Es muy importante inmunizar a la población con cualquiera de las vacunas que están aprobadas. Aunque llevamos un tiempo relativamente corto de vacunación, ya se ha visto un efecto significativo en la reducción de infectados y fallecidos en esos grupos de población, por ejemplo, en las residencias de la tercera edad se ha pasado de casi 800 muertes semanales a 2 y de 5.000 positivos a menos de 60 a la semana. Son grupos en los cuales el sistema inmune está más debilitado por el envejecimiento, pero aún así estamos viendo un efecto tan significativo de la vacunación que es de esperar que cuando esté vacunada la mayoría de la población consigamos acercar el coronavirus a una infección residual, aunque no va a desaparecer por completo, y quizás siga como estacional.

–¿Y el caso concreto de los profesores, que les vacunaron con AstraZeneca, pero que ahora estarían fuera de los grupos de edad recomendados?

–Las noticias y decisiones que se tomaron, en apariencia contradictorias, la semana pasada lo único que han generado es confusión. En principio lo recomendable sería administrarles la segunda dosis de la misma vacuna porque hasta ahora es lo que está probado y evaluado.

–¿La solución puede ser una segunda dosis de otra vacuna?

–Es cierto que una parte de la comunidad científica cree que sería posible obtener una inmunidad similar administrando una segunda dosis de otra vacuna basada en el mismo principio. La vacuna de AstraZeneca es de adenovirus, pero no es la única, hay otras ya como la rusa y la de Janssen, sin embargo, su combinación no ha sido probada y, aunque pensamos que puede funcionar, no lo sabemos. Con lo cual, desde mi punto de vista, lo aconsejable sería que la segunda dosis fuera de la misma vacuna.

–¿Moderna o Pfizer no son una opción?

–Son vacunas diferentes, así que sería en principio más complicado.

–¿Y si algunos deciden quedarse con una dosis, estarán desprotegidos?

–Entramos en el terreno de la especulación, en un espacio completamente nuevo con vacunas que se han desarrollado siguiendo todos los estándares, pero en un tiempo muy rápido, con lo cual es normal que algunos aspectos no los conozcamos. Personalmente, no me atrevo a decir cuál puede ser el efecto de una dosis solo de vacuna. Tampoco sabemos hasta dónde se puede retrasar la segunda dosis, ni el efecto que puede tener en la eficacia, pero quedarse solo con una dosis es un error porque hay que pensar que toda esta alarma que se ha generado es por casos raros de trombosis. Hay distintos estudios pero, aproximadamente, el riesgo de trombosis por la vacuna es de 4 casos por un millón de personas, mientras que el número de pacientes de covid que han sufrido efectos trombóticos es de 165.000 por millón. Tenemos que plantearnos hasta qué punto no voy a ponerme una vacuna por unos pocos casos y me expongo a una infección en la que el riesgo es miles de veces mayor. Incluso quienes superan la infección, una parte van a tener daños permanentes en su organismo, secuelas para toda la vida.